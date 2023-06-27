5 Restoran Hits di Puncak Bogor, Rekomendasi Wisata Kuliner saat Libur Sekolah

LIBURAN ke Puncak, Bogor, Jawa Barat bisa jadi pilihan yang tepat untuk mengisi liburan sekolah. Ada banyak kegiatan seru yang bisa Anda lakukan, salah satunya berburu kuliner.

Di Puncak Bogor, ada banyak sajian makanan lezat yang tak boleh dilewati. Dilengkapi pula dengan pemandangan asri nan sejuk yang cocok untuk dinikmati bersama keluarga.

Tak cuma menyajikan makanan yang lezat, restoran hits di Puncak, Bogor ini juga terkenal dengan spot-nya yang Instagramable. Tentu Anda bisa puas berfoto di tempat-tempat ini.

Penasaran, resto mana saja yang hits di Puncak, Bogor dan cocok untuk berlibur bersama keluarga? Berikut informasinya.

1. Nicole’s Kitchen

Pertama ada Nicole’s Kitchen. Restoran ini berada di kawasan Cipanas, Puncak, Bogor. Di restoran ini, Anda akan disajikan tempat kuliner dengan nuansa modern namun tetap sejuk dan asri.

Ada berbagai menu makanan yang bisa kamu pesan di sini, mulai dari makanan western hingga masakan nusantara. Selain itu, kamu juga bisa menikmati view pemandangan Puncak, Bogor saat duduk di bagian outdoor.

Selain Instagramable, Nicole’s Kitchen juga memiliki harga menu yang cukup terjangkau yakni mulai dari Rp35 ribu hingga Rp85 ribu.

2. The Grand Hill and Bistro Cafe

Selanjutnya ada restoran The Grand Hill and Bistro Cafe yang berada di Jalan Raya Puncak Tugu Cisarua, Puncak, Bogor. Restoran ini menyuguhkan konsep tradisional modern yang asri dan menenangkan.

The Grand Hill and Bistro Cafe Bogor (Instagram @thegrandhillbistro)

Saat berkunjung ke sini, pengunjung akan disambut dengan pohon-pohon cemara yang rindang. Kuliner di sini juga tak perlu diragukan lagi. Kamu bisa memesan menu makanan barat dan tradisional yang akan memanjakan lidah.

3. RM Bumi Aki

Bila ke Puncak, Bogor, rasanya tak afdal bila tidak mengunjungi Rumah Makan Bumi Aki yang terletak di Jalan Raya Puncak, Gadog, Ciloto ini. Rumah makan ini terkenal dengan masakan khas Sundanya yang menggugah selera.

Selain itu, resto Bumi Aki juga terkenal dengan suasananya yang asri dan sejuk. Anda bisa menikmati makan dengan konsep lesehan ataupun di meja bersama keluarga tercinta saat libur sekolah.