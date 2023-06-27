Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Rekomendasi Kafe Instagramable di Kota Bekasi, Asyik buat Nongkrong Guys

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:00 WIB
10 Rekomendasi Kafe Instagramable di Kota Bekasi, Asyik buat Nongkrong Guys
Miss Unicorn Cafe di Bekasi. (Instagram @missunicorn.id)
KOTA Bekasi di Jawa Barat memang terkenal sangat padat. Namun, daerah yang dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara ini memiliki sederet kafe-kafe instramable yang cocok untuk tempat santai atau nongkrong kaum milenial.

Tentu saja hal ini menjadi salah satu daya pikat Kota Bekasi di mata wisatawan. Kafe dengan interior unik dan menarik tersebut disukai anak muda karena sambil nongkrong menikmati aneka menu yang disajikan, juga bisa foto-foto buat diupload ke akun media sosial.

Berikut 10 kafe instagrammable di Kota Bekasi.

Miss Unicorn

Cafe yang satu ini mengusung konsep unicorn yang sangat menggemaskan. Dengan interior dominan pink pastel dan beberapa bentuk unicorn.

Selain itu menu yang disajikan juga bertemakan unicorn. Lokasinya ada di Jl. Raya Kranggan, RT.003/RW.005, Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

Ilustrasi

Miss Unicorn Cafe (Twitter @_doraredre)

Superbee Cat Cafe 

Bagi anda pecinta kucing, ada baiknya untuk mampir ke cafe yang satu ini. Selain bisa digunakan untuk bersantai, anda juga dapat berinteraksi dengan kucing-kucing lucu di sini.

Lokasinya ada di Jl. Boulevard Selatan – Summarecon, RT.003/RW.011, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi.

 Ilustrasi

Superbee Cat Cafe

Sausalito Cafe & Bistro 

Daya pikat dari cafe ini adalah konsepnya yang minimalis dengan tambahan dedaunan hijau yang membuatnya tampak asri dan sejuk. Selain itu terdapat berbagai spot foto estetik yang tentunya instagrammable.

Anda dapat mengunjungi tempat ini di Jl. Harapan Indah No.3, RT.010/RW.019, Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi.

Kire Haus 

Kire Haus memiliki konsep interior budaya Jepang dengan beberapa spot foto yang instagrammable. Lokasinya ada di Jl. Pulo Sirih Utama FE 415, RT.002/RW.015, Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

 

Nara Coffee 

Nara Coffee memiliki desain yang dipenuhi dengan tanaman hijau yang membuat tempat ini segar dan sejuk. Lokasinya ada di Easton, Jl. Jati Bening No.225, RT.003/RW.003, Jatibening, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi.

