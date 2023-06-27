Masak Telur Ingin Hasilnya Sempurna? Hindari 5 Kesalahan Ini

MEMASAK telur terlihat sangat gampang dan tampak semua orang bisa melakukannya, bahkan untuk yang tak bisa masak sekalipun.

Eits! Jangan salah, memasak telur dengan tepat baik itu telur mata sapi, telur rebus, omelet, atau telur orak-arik dengan sempurna nyatanya tak segampang yang dikira loh! Jika ingin hasil telur sempurna, lima kesalahan ini harus dihindari saat memasaknya.

1. Tidak pakai telur segar: Seringkali, setiap kali beli telur kita kurang memperhatikan kualitasnya. Padahal kalau telur yang hendak dimasak itu dalam keadaan tidak segar, rasanya tidak akan enak loh! Selain terlihat retak atau busuk dari luar, bisa cek kesegaran telur dengan trik lain.

Taruh telur dalam semangkuk air dan jika telur tenggelam ke dasar, maka telurnya segar. Jika mengambang di atasnya, sebaiknya jangan gunakan karena telur artinya kurang segar.

2. Abai suhu: Suhu telur tepat sebelum dimasak juga sangat penting. Jika terbiasa menyimpan telur di lemari es maka telur jadi cukup dingin. Oleh karena itu, memasukkannya langsung ke dalam panci panas atau air mendidih adalah cara yang tak tepat, karena harusnya dibiarkan di suhu ruang terlebih dahulu.

