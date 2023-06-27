Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Menu Idul Adha 2023: Ini 4 Resep Bumbu Sate yang Bikin Daging Makin Nikmat

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |19:24 WIB
Menu Idul Adha 2023: Ini 4 Resep Bumbu Sate yang Bikin Daging Makin Nikmat
Bumbu kecap sate kambing (Foto: Cookpad)
A
A
A

SATE menjadi hidangan lezat paling populer saat perayaan Idul Adha. Sate yang lezat bukan hanya soal empuk atau tidaknya daging kurban yang telah diolah, tetapi juga bumbu sate

Sukses membuat bumbu sate akan menjadikan hidangan semakin lezat. Ada beberapa bumbu sate yang bisa jadi inspirasi Anda di Idul Adha 2023 kali ini. Kamu bisa memilih berbagai jenis bumbu sesuai selera.

Berikut beberapa resep bumbu sate enak yang bisa kamu coba buat sendiri di rumah.

1. Bumbu Sate Madura

Sate Madura

Bahan-bahan:

200 g kacang tanah

4 butir bawang merah

5 siung bawang putih

3 buah cabai merah besar

3 buah kemiri

2 sdm kecap manis

2 lembar daun jeruk purut

Gula merah secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Garam secukupnya

Air secukupnya

Minyak secukupnya

Cara membuat:

1. Goreng kacang tanah lalu tiriskan.

2. Goreng kemiri, bawang putih, bawang merah, dan cabai.

3. Haluskan kacang tanah dan semua bumbu yang sudah digoreng memakai blender.

4. Siapkan wajan lalu gunakan untuk memasak bumbu halus tadi.

5. Tuangkan air secukupnya dan masukkan kecap, gula merah, daun jeruk, kaldu bubuk, dan garam lalu aduk sampai merata.

6. Gunakan bumbu untuk mengolesi daging kambing yang sudah disusun di tusuk sate.

2. Bumbu Sate Simple

Bahan-bahan:

4-5 sdm kecap manis

1 sdt lada bubuk

Cara membuat:

1. Siapkan wadah lalu gunakan untuk mencampur kecap manis dan lada bubuk.

2. Masukkan potongan daging kemudian diamkan sampai kecap meresap.

3. Tusukkan daging kambing ke tusuk sate agar siap dibakar.

3. Bumbu Sate tanpa Kecap

Bahan-bahan:

5 siung bawang putih

Garam secukupnya

Sedikit merica

Air secukupnya

Cara membuat:

Haluskan semua bahan menggunakan blender.

Celupkan daging kambing ke bumbu yang sudah dihaluskan.

Halaman:
1 2
      
