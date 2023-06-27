Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sop Tulang Kambing, Simpel Cukup 4 Langkah

Diva Daniswara , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |20:30 WIB
Resep Sop Tulang Kambing, Simpel Cukup 4 Langkah
Resep Sop Tulang Kambing, (Foto: Instagram @ai_am_linawati)
A
A
A

Resep Sop Tulang Kambing, bisa Anda ketahui lewat artikel berikut ini. Mengingat, mengolah daging dan tulang kambing memang cukup riskan jika tak mengetahui trik yang tepat.

Sop tulang kambing jika dimasak dengan baik dan tepat, akan punya cita rasa gurih dan sedap. Cita rasa gurih tersebut didapatkan dari hasil air rebusan tulang belulang kambing. Seperti apa cara memasaknya, dan apa saja bumbu yang dibutuhkan? Berikut resep sop tulang kambing dari @ai_am_linawati, dikutip dari laman akun Instagram @makananrekomendasi, Selasa (27/6/2023).

Bahan-bahan:


400 gram tulang kambing muda

1 buah wortel

1 buah kentang

1 buah tomat

Gula secukupnya

Garam

Kaldu ayam bubuk

Lada

Daun bawang

Daun seledri

Bawang goreng

Jeruk nipis

Cabai sesuai selera

 

 (Resep Sop Tulang Kambing, Foto: Instagram @ai_am_linawati) 

 BACA JUGA:

Bumbu halus :


7 siung bawang merah

3 siung putih

½ buah pala

1 pc bunga lawang

4 pc cengkeh

Kayu manis sedikit

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
