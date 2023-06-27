Bukan Hanya untuk Makanan, Ini Makna Label Halal Restoran yang Jarang Orang Tahu

MASYARAKAT perlu paham bahwa adanya label halal pada restoran atau tempat makan itu memiliki arti luas. Apa memang maknanya?

Jika suatu restoran sudah mendapatkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), itu artinya bukan hanya makanan yang terjamin keamanannya dari kelompok najis, tapi juga berkaitan dengan pelayanan dan proses makanan sampai ke meja konsumen.

"Jadi, label halal gak cuma soal makanannya bebas najis, tapi sampai ke pelayanan di restoran itu juga. Makanya proses verifikasi halal memerlukan beberapa hari," jelas Kepala Bidang Verifikasi dan Penilaian Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Cecep Kosasih saat ditemui MNC Portal di Heavenly Wang Summarecon Mall Serpong, Tangerang, baru-baru ini.

Lebih lanjut, dijelaskan Muslich selaku Partnership and Audit Services Director Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI bahwa pelayanan yang dimaksud ini adalah memastikan semua peralatan yang ada di restoran, termasuk alat dapur maupun alat makan yang dipakai konsumen, tidak terkontaminasi najis.

Kemudian, pada umumnya restoran itu punya 'dapur center' atau area pertama kali bahan baku datang dan diolah. Di sini pun perlu dipastikan bahan-bahan dan alat yang dipakai semuanya bersih dan halal.

"Kayak hewan laut, air, atau bahan kimia, itu suci. Jadi, gak perlu lagi dilakukan verifikasi kehalalan. Tapi, kayak daging, itu mesti dipastikan seperti apa pemotongannya. Apakah sudah sesuai dengan kaidah Islam atau tidak," paparnya.

"Jadi, halal atau enggaknya makanan bukan semata-mata itu daging haram atau makanannya mengandung alkohol, tapi gimana makanan itu diolah pun perlu dipastikan," sambung Muslich.