HOME WOMEN FOOD

Ide Menu Idul Adha 2023: Soto Daging Sapi, Cocok untuk Menu Kumpul Keluarga!

Diva Daniswara , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:05 WIB
Ide Menu Idul Adha 2023: Soto Daging Sapi, Cocok untuk Menu Kumpul Keluarga!
Resep soto daging sapi untuk Idul Adha, (Foto: Instagram @resepmasakanemakku)
A
A
A

MENYAMBUT perayaan Idul Adha 2023 yang sudah di depan mata, tak ada salahnya kita menyiapkan menu sajian mengolah daging sapi untuk dihidangkan dan disantap bersama keluarga tercinta.

Bukan sate, daging panggang, semur, atau pun mengolah daging sapi jadi menu yang sedikit berbeda dan jarang dijadikan ide menu Idul Adha,rendang, bagaimana kalau di Idul Adha tahun ini coba  yakni soto daging sapi.

Bingung bagaimana cara membuatnya? Anda bisa simak paparan resep soto daging sapi yang empuk dan gurih, dikutip dari laman akun Instagram @resepmasakanemakku, Selasa (27/6/2023) berikut ini. Selamat mencoba!

Bahan-bahan:

500 gram daging sapi

Daun bawang, seledri iris

Telur rebus

Toge

Bawang merah goreng

Jeruk nipis

Gula merah

Garam, merica dan kaldu jamur secukupnya

Bumbu halus:

9 siung bawang merah

5 siung bawang putih

5 butir kemiri

2 ruas jari kunyit

1 ruas jari jahe

1/2 sdm ketumbar, sangrai

1/4 sdm jinten, sangrai

Bahan bumbu aromatik:


2 batang serai, geprek

2 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk

