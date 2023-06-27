Viral Restoran Sajikan Menu Ramen Kaki Buaya, Punya Nyali untuk Nyoba?

SEBUAH restoran viral lantaran menghidangkan menu yang tak biasa. Restoran tersebut menyajikan ramen dengan topping anti-mainstream yang mungkin bakal bikin bulu kuduk Anda berdiri. Penasaran? Simak ulasannya.

Setelah beberapa waktu lalu sempat heboh soal restoran di Taiwan yang menawarkan Ramen dengan topping katak utuh tanpa dikupas dan toping Isopod, baru-baru ini sebuah restoran kembali menghebohkan publik dengan ramen bertoping anti mainstream.

Sebuah restoran ramen di kawasan Yunlin, Taiwan, menawarkan menu ramen yang unik bernama 'Godzilla Ramen'. Di mana pada ramen tersebut terdapat toping kaki buaya rebus.

Ramen tersebut dikabarkan diracik dengan 40 bumbu berbeda, namun bahan utama yang tampak begitu terlihat menonjol dari ramen tersebut yaitu kaki buaya yang direbus.

Ramen tersebut menjadi viral di media sosial, setelah foto-foto Godzilla Ramen tersebut menyebar luas di Facebook. Kabarnya, Ramen tersebut terinspirasi dari ramen Isopod yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Hingga akhirnya pemilik toko ramen di Kota Douliu tersebut memiliki ide 'gila' untuk menarik perhatian pelanggan, dengan variasi yang lebih mengejutkan.

Ramen tersebut dibuat setelah pemilik restoran ramen Witch Cat itu mempelajari cara masak sup buaya saat perjalanan ke Thailand. Hingga akhirnya dia merancang resep Godzilla Ramen dan mulai mempromosikannya secara online.