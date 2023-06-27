Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Restoran Sajikan Menu Ramen Kaki Buaya, Punya Nyali untuk Nyoba?

Yusuf Emar , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |14:48 WIB
Viral Restoran Sajikan Menu Ramen Kaki Buaya, Punya Nyali untuk Nyoba?
Ramen Topping Kaki Buaya Rebus (Foto: Odditycentral)
SEBUAH restoran viral lantaran menghidangkan menu yang tak biasa. Restoran tersebut menyajikan ramen dengan topping anti-mainstream yang mungkin bakal bikin bulu kuduk Anda berdiri. Penasaran? Simak ulasannya. 

Setelah beberapa waktu lalu sempat heboh soal restoran di Taiwan yang menawarkan Ramen dengan topping katak utuh tanpa dikupas dan toping Isopod, baru-baru ini sebuah restoran kembali menghebohkan publik dengan ramen bertoping anti mainstream.

Ramen Godzila

Sebuah restoran ramen di kawasan Yunlin, Taiwan, menawarkan menu ramen yang unik bernama 'Godzilla Ramen'. Di mana pada ramen tersebut terdapat toping kaki buaya rebus.

Ramen tersebut dikabarkan diracik dengan 40 bumbu berbeda, namun bahan utama yang tampak begitu terlihat menonjol dari ramen tersebut yaitu kaki buaya yang direbus.

Ramen Kaki Buaya

Ramen tersebut menjadi viral di media sosial, setelah foto-foto Godzilla Ramen tersebut menyebar luas di Facebook. Kabarnya, Ramen tersebut terinspirasi dari ramen Isopod yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Hingga akhirnya pemilik toko ramen di Kota Douliu tersebut memiliki ide 'gila' untuk menarik perhatian pelanggan, dengan variasi yang lebih mengejutkan.

Ramen tersebut dibuat setelah pemilik restoran ramen Witch Cat itu mempelajari cara masak sup buaya saat perjalanan ke Thailand. Hingga akhirnya dia merancang resep Godzilla Ramen dan mulai mempromosikannya secara online.

Berita Terkait
Masuk Indonesia Rasanya Berubah, Masyarakat Lebih Suka Varian Ramen Pedas
Restoran Ini Tawarkan Ramen Gratis Seumur Hidup, Kok Bisa?
6 Ramen yang Harus Anda Coba Paling Tidak Sekali Seumur Hidup
5 Rekomendasi Ramen Enak di Tangerang, Dijamin Puas!
5 Rekomendasi Tempat Makan Ramen Halal di Jakarta, Enak dan Murah!
Nikmatnya Mie Ramen Khas Jepang dengan Cita Rasa Indonesia, Halal Juga Lho!
