Masuk 10 Besar, Warung Mak Beng Peringkat 3 Restoran Paling Legendaris di Dunia!

TASTE Atlas membagikan 150 restoran paling legendaris di dunia baru-baru ini. Dalam daftar tersebut, ada berbagai rumah makan dan restoran yang hadir dari seluruh dunia termasuk Indonesia.

Masuk 10 besar, Warung Mak Beng Bali berada di peringkat 3 restoran paling legendaris di dunia! Warung Mak Beng yang berlokasi di Jalan Hang Tuah 45, Sanur, Bali ini menungguli sejumlah restoran legendaris lainnya. Peringkat ke-4 dan 5 ada La Polar Mexico City serta Pizzeria da Michele di Napoli, Italia.

Sementara itu, peringkat pertama diduki oleh restoran Figlmuller dari Vienna, Austria. Satu peringkat di atas Warung Mak Beng ada restoran asal New York, Amerika Serikat, Katz’s Delicatessen.

Lebih lanjut, TasteAtlas juga menyoroti ke unikan dari restoran Warung Mak Beng di Sanur, Bali ini. Diketahui restoran tersebut berdiri sejak tahun 1941.