HOME WOMEN FOOD

Lezatnya Diakui, Ayam Goreng Khas Indonesia Masuk Daftar Makanan Terenak di Dunia!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |12:10 WIB
Lezatnya Diakui, Ayam Goreng Khas Indonesia Masuk Daftar Makanan Terenak di Dunia!
Ayam Goreng Serundeng (Foto: Instagram/@luis_widarto)
A
A
A

AYAM goreng khas Indonesia masuk daftar makanan terenak di dunia. Selain ayam goreng, ada dua makanan ayam khas Indonesia lain yang masuk daftar. Penasaran? Simak ulasannya.

Indonesia dikenal dengan keberagaman kulinernya yang menggugah selera, bahkan kelezatannya kerap diakui dan digemari oleh masyarakat dunia, menu kudapan berbahan dasar ayam salah satunya.

Baru-baru ini beberapa menu olahan ayam dari Indonesia, masuk dalam daftar 100 makanan terenak versi Taste Atlas, Juni 2023. Dimana ayam goreng berada pada jajaran kelima sebagai makanan olahan ayam terenak di dunia.

Ayam Goreng Indonesia Masuk Masakan Ayam Terenak di Dunia

Mengutip dari laman Instagram resmi Taste Atlas, Selasa (27/6/2023) ayam goreng mendapatkan poin 4.6 di bawah Iran dengan Jujeh Kabab, Korea Selatan dengan Dak Galbi, dan India dengan Murgh Makhani dan Tikka.

Halaman:
1 2
      
