HOME WOMEN FASHION

Pakai Baju Transparan, Pamela Safitri Pamer Body Aduhai di Kolam Renang Bikin Gagal Fokus!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |01:00 WIB
Pakai Baju Transparan, Pamela Safitri Pamer Body Aduhai di Kolam Renang Bikin Gagal Fokus!
Pamela Safitri (Foto : Instagram/@pamelasafitriduoserigala)
A
A
A

PEDANGDUT Pamela Safitri tak pernah lepas dari sorotan netizen di media sosial. Terbaru, Pamela Safitri pamer body aduhai mengenakan baju transparan! Seperti apa potretnya?

Pamela Safitri membagikan momen liburan di Bali ke Instagram pribadinya, @pamelaaasafitriduoserigala. Dalam foto yang dibagikan, Pamela Safitri tampak sedang menikmati waktu santai di kolam renang.

Pamela Safitri

Dia berpose di tepi kolam renang dengan pemandangan gunung yang indah sebagai latarnya. Tampak menu makanan yang disajikan untuk sarapan di kolam renang, atau beken disebut floating breakfast.

Tak hanya keindahan pemandangan dan suasana, penampilan pemilik goyang dribel tersebut juga tak kalah mencuri perhatian. Pamela Safitri mengenakan busana warna hitam yang transparan.

