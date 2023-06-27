Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Gaya Outfit Mikha Tambayong, Inspirasi Tampil Trendi saat Libur Panjang Idul Adha 2023

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |20:00 WIB
5 Gaya Outfit Mikha Tambayong, Inspirasi Tampil Trendi saat Libur Panjang Idul Adha 2023
Mikha Tambayong (Foto: @miktambayong/Instagram)
A
A
A

DERETAN gaya outfit ala Mikha Tambayong bisa jadi inspirasi untuk tampil stylish saat libur panjang Idul Adha 2023.

Saat liburan, tentu saja Anda ingin tampil cantik dan kece. Untuk itu Anda harus menyiapkan OOTD terbaik saat liburan.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum deretan inspirasi gaya outfit liburan ala Mikha Tambayong. Berikut ulasannya dari Instagram @miktambayong, Selasa (27/6/2023).

1. Pakai outfit warna pastel terlihat manis

Outfit Liburan ala Mikha Tambayong

Saat cuaca cerah, sepertinya Anda cocok memakai outfit warna pastel yang membuat tampilan Anda terlihat makin manis.

Anda bisa memakai outfit satu set yang diri dari crop top dan rok satu. Anda juga bisa menambahkan sandal warna nude atau coklat. Gaya outfit tersebut terlihat simple namun tetap terlihat stylish.

2. Pakai midi dress

Mikha Tambayong

Untuk tampil santai, Anda juga bisa memakai midi dress. Pilih warna-warna earth tone yang memberi kesan kalem dan santai. Anda bisa menambahkan kacamata dan sandal warna senada. Sementara itu, untuk tampilan rambutnya sendiri cukup dicepol agar terlihat lebih simple.

3. Pakai kaus dan celana pendek, why not?

Mikha Tambayong

Liburan memakai kaus dan celana pendek, why not? Gaya outfit seperti ini bisa Anda pakai untuk ke semua tempat, misalnya pantai, gunung, bukit, atau bahkan perkotaan. Tampilan rambut Anda bisa cukup dicepol dan Anda bisa memakai kacamata hitam untuk membuat gayanya tetap terlihat stylish. Anda juga bisa menambahkan sneakers pendek sehingga memberi kesan kaki Anda terlihat jenjang.

Halaman:
1 2
      
