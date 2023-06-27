6 Potret DJ Selvira yang Pernah Jadi Bidan, Cantik Mirip Asmirandah!

SEDERET DJ cantik kerap mencuri perhatian netizen di media sosial. Salah satunya DJ Selvira yang sempat menjadi bidan di suatu klinik.

Bahkan, Selvira masih menjadi seorang bidan ketika awal keinginannya menekuni profesi sebagai seorang DJ muncul. Kala itu, Selvira mengaku sudah sering clubbing sehingga akhirnya mengetahui berbagai genre musik yang membuatnya lantas berminat menjadi seorang DJ.

"Karena sering clubbing, ia pun menjadi tahu macam-macam genre musik, bahkan sering dikira orang aku DJ. Jadinya aku kepikiran untuk benar-benar belajar dan masuk ke sekolah DJ. Tadinya buat sekadar iseng nge-DJ sebagai hobi, tapi ternyata juga jadi cuan," Tutur DJ Selvira pada keterangan resminya, belum lama ini.

Terlepas dari fakta tersebut, DJ Selvira memiliki pesona yang memikat. Bahkan, paras cantiknya kerap disebut mirip dengan artis Asmirandah.

Selain itu, DJ Selvira juga memiliki gaya seksi yang kerap bikin kaum Adam tak berkedip. Penasaran bagaimana potretnya? Berikut Okezone rangkumkan dari Instagram @_selvira.official, Selasa (27/6/2023).

Tampil Cantik dan anggun saat perform

Pertama ada potret DJ Selvira saat perform di club. Dia tampak cantik tersenyum sembari berpose mengacungkan salam dua jari. Selain itu, Selvira mengenakan dress berwarna hitam yang membuatnya terlihat anggun.

Kedipan maut!





Selanjutnya masih ada potret cantik DJ Selvira saat perform. Kali ini dia tampak seksi mengenakan outfit crop top berwarna putih dengan aksen bulu. Sembari tersenyum, DJ Selvira berpose kedip yang bikin hati terpanah asmara!

Feminin dan seksi

Meninggalkan gaya Selvira saat nge-dj, kali ini dia tampil feminin dengan outfit mini dress berwarna hitam bermotif. Dia tampak manis berpose memegang kacamata di kepalanya sembari tersenyum.

Selain itu, DJ Selvira juga memakai sling bag warna putih yang kece. Gaya DJ Selvira terlihat semakin modis dengan sneakers warna putih sebagai alas kaki.