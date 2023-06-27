8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting

8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting sukses mencuri perhatian warganet. Seperti apa penampilan Mitzi Abigail? Simak ulasannya.

Atlet Bulutangkis Nasional, Anthony Ginting baru saja membagikan kabar bahagianya. Sebab pada 22 Juni kemarin, dia melamar kekasih hatinya Mitzi Abigail di Australia.

Anthony Ginting sendiri sudah menjalin hubungan dengan sang kekasih selama 7 tahun. Namun selama ini keduanya jarang membagikan momen romantis bersama. Tak heran kabar Ginting melamar Mitzi cukup mengejutkan.

Sejak kabar Anthony melamar Mitzi ramai di media sosial, sosok sang kekasih pun langsung jadi perbincangan. Banyak netizen yang penasaran dengan sosok wanita yang berhasil meluluhkan hati Anthony Ginting,

Nah kali ini Okezone akan merangkum potret Cantik Mitzi Abigail. Berikut ulasannya dari Instagram @mitziabigail, Selasa (27/6/2023).

1. Foto selfie





(8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting, Foto: Instagram/@mitziabigail)

Potret cantik Mitzi saat foto selfie memakai busana warna putih. Dia pose sambil menopang kepalanya.

Di foto itu Mitzi terlihat cantik dengan makeup tebal dan rambut digerai. Tak lupa dia memberikan senyum manis ke kamera.

2. Memesona dengan akseosri bando pearl





(8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting, Foto: Instagram/@mitziabigail)

Di foto ini Abigail begitu memesona saat berfoto menggunakan aksesori bando pearl dan anting kupu-kupu. Untuk bajunya sendiri dia menggunakn dress warna putih dengan aksen puff di bagian lengan. Dress tersebut juga menggunakan aksen ruffle di bagian leher dan lengannya. sementara itu, untuk makeupnya sendiri Mitzi memakai polesan warna nude.

3. Selfie di dalam mobil





(8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting, Foto: Instagram/@mitziabigail)

Melalui media sosialnya, Mitzi banyak mengunggah potret cantiknya. Salah satunya saat selfie di dalam mobil. Di foto ini dia tampil santai memakai kaus dan b=bucket hat hitam. Mitzi juga menambahkan aksesori kacamata dan jam tangan. Dia pose sambil menopang kepalanya sambil tersenyum.

4. Punya wajah oriental





(8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting, Foto: Instagram/@mitziabigail)

Mitzi sendiri merupakan seorang influencer dan selebgram yang memiliki banyak pengikut. Selain kontennya yang menarik, Mitzi juga memiliki paras yang cantik. Wajah orientalnya terlihat sangat khas.

"Cakep banget," kata @firstza***

"Cantik banget ci," sambung @zesya***