Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |18:00 WIB
8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting
8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting (Foto: Instagram/@mitziabigail)
A
A
A

8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting sukses mencuri perhatian warganet. Seperti apa penampilan Mitzi Abigail? Simak ulasannya. 

Atlet Bulutangkis Nasional, Anthony Ginting baru saja membagikan kabar bahagianya. Sebab pada 22 Juni kemarin, dia melamar kekasih hatinya Mitzi Abigail di Australia.

Anthony Ginting sendiri sudah menjalin hubungan dengan sang kekasih selama 7 tahun. Namun selama ini keduanya jarang membagikan momen romantis bersama. Tak heran kabar Ginting melamar Mitzi cukup mengejutkan.

Sejak kabar Anthony melamar Mitzi ramai di media sosial, sosok sang kekasih pun langsung jadi perbincangan. Banyak netizen yang penasaran dengan sosok wanita yang berhasil meluluhkan hati Anthony Ginting,

Nah kali ini Okezone akan merangkum potret Cantik Mitzi Abigail. Berikut ulasannya dari Instagram @mitziabigail, Selasa (27/6/2023).

1. Foto selfie

8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting

(8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting, Foto: Instagram/@mitziabigail)

Potret cantik Mitzi saat foto selfie memakai busana warna putih. Dia pose sambil menopang kepalanya.

Di foto itu Mitzi terlihat cantik dengan makeup tebal dan rambut digerai. Tak lupa dia memberikan senyum manis ke kamera.

2. Memesona dengan akseosri bando pearl

8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting

(8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting, Foto: Instagram/@mitziabigail)

Di foto ini Abigail begitu memesona saat berfoto menggunakan aksesori bando pearl dan anting kupu-kupu. Untuk bajunya sendiri dia menggunakn dress warna putih dengan aksen puff di bagian lengan. Dress tersebut juga menggunakan aksen ruffle di bagian leher dan lengannya. sementara itu, untuk makeupnya sendiri Mitzi memakai polesan warna nude.

3. Selfie di dalam mobil

8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting

(8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting, Foto: Instagram/@mitziabigail)

Melalui media sosialnya, Mitzi banyak mengunggah potret cantiknya. Salah satunya saat selfie di dalam mobil. Di foto ini dia tampil santai memakai kaus dan b=bucket hat hitam. Mitzi juga menambahkan aksesori kacamata dan jam tangan. Dia pose sambil menopang kepalanya sambil tersenyum.

4. Punya wajah oriental

8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting

(8 Potret Cantik Mitzi Abigail Calon Tunangan Pebulu Tangkis Anthony Ginting, Foto: Instagram/@mitziabigail)

Mitzi sendiri merupakan seorang influencer dan selebgram yang memiliki banyak pengikut. Selain kontennya yang menarik, Mitzi juga memiliki paras yang cantik. Wajah orientalnya terlihat sangat khas.

"Cakep banget," kata @firstza***

"Cantik banget ci," sambung @zesya***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/612/2996276/penampilan-baru-virgoun-jadi-sorotan-tampak-lebih-kurus-dan-bikin-pangling-pUMaxBI0us.jpg
Penampilan Baru Virgoun Jadi Sorotan, Tampak Lebih Kurus dan Bikin Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/23/612/2888367/kisah-lidya-pratiwi-artis-cantik-yang-dipenjara-karena-pembunuhan-kekasihnya-zTtB1VZ17L.jpg
Kisah Lidya Pratiwi, Artis Cantik yang Dipenjara karena Pembunuhan Kekasihnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/194/2877700/potret-cantik-sandrinna-michelle-bergaya-lady-boss-bikin-gak-kedip-LPqyIU1F7Q.jpg
Potret Cantik Sandrinna Michelle Bergaya Lady Boss, Bikin Gak Kedip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/612/2868110/potret-aya-ohori-pebulu-tangkis-cantik-jepang-yang-jatuh-cinta-ke-legenda-bulu-tangkis-indonesia-A9pyBb0OOZ.jpg
Potret Aya Ohori, Pebulu Tangkis Cantik Jepang yang Jatuh Cinta ke Legenda Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/194/2859880/5-potret-ayu-anjani-yang-kembali-jadi-janda-ceraikan-suami-usai-dua-bulan-ibu-dan-adiknya-meninggal-N4dHFw5Cti.jpg
5 Potret Ayu Anjani yang Kembali Jadi Janda, Ceraikan Suami Usai Dua Bulan Ibu dan Adiknya Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/194/2852814/8-potret-risma-nilawati-mantan-istri-ferry-maryadi-hot-mama-makin-memesona-vmXfKXHdrC.jpg
8 Potret Risma Nilawati Mantan Istri Ferry Maryadi, Hot Mama Makin Memesona!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement