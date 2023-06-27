6 OOTD Aura Kasih Liburan Bareng Anak, Bisa Jadi Inspirasi Mama Muda Tampil Modis!

GAYA fashion Aura Kasih tak perlu diragukan lagi. Mama muda satu ini memang tak hanya cantik, tetapi juga modis.

Aura Kasih seperti tak pernah gagal dalam memadukan outfit, termasuk untuk OOTD Liburan bareng anak. Karenanya, OOTD Liburan ala Aura Kasih bisa dijadikan inspirasi para mama muda di Libur Panjang Idul Adha 2023. Tampilan dijamin makin kece, cantik dan mencuri perhatian.

Berikut OOTD liburan ala Aura Kasih yang bisa jadi inspirasi mama muda di libur panjang Idul Adha 2023, Selasa (27/6/2023).

Mama muda modis





Pertama ada gaya Aura Kasih modis mengenakan busana tanpa lengan berkerah berwarna kerah. Dia memakai celana panjang warna putih agar terlihat kontras dengan bajunya sehingga terlihat ciamik. Gaya perempuan berusia 36 tahun ini makin modis dengan memakai kacamata hitam.

Stylish nan seksi





Sambil menggandeng sang anak yang akrab dipanggil Beya, Aura Kasih terlihat stylish mengenakan dress ketat berwarna abu-abu.

Sementara untuk alas kaki, Aura memakai sandal flat slip berwarna putih. Gaya Aura makin kece dengan memakai kacamata hitam.

Kece pakai blouse

Aura Kasih berpose dengan sang anak yang tak kalah atraktif darinya. Ia tampak mengenakan outfit seksi berupa blouse lengan panjang ketat berwarna putih yang dipadukan dengan rok mini hitam.

Penampilan seksinya itu lantas membuatnya terlihat seperti kakak dari Arabella yang terlihat tak kalah modis dengan outfit berupa blazer kotak-kotak berwarna coklat.