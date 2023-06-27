Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Kendall Jenner di Fesyen Show Jacquemus, Pakai Popok Raksasa?

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |16:30 WIB
Potret Kendall Jenner di Fesyen Show Jacquemus, Pakai Popok Raksasa?
Kendall Jenner, (Foto: AP-Fox News)
A
A
A

KENDALL Jenner jadi salah satu supermodel hits selain Gigi Hadid dan Liu Wen, yang didapuk berjalan di runway gelaran fesyen show koleksi terbaru rumah mode Jacquemus yang digelar 26 Juni 2023 waktu setempat.

Dalam perhelatan fesyen show berlokasi di Chateau de Versailles Monday tersebut, para model termasuk Kendall mengenakan berbagai busana koleksi terbaru Jacquemus, salah satu yang paling menarik dan mencuri perhatian publik ialah minidress dengan desain cutting mengembang bak balon warna putih krem yang dipakai Kendall.

Minidress gaun dengan cutting unik tersebut pun sukses membuat para netizen di sosial media heran dan bingung. Dilansir dari Page Six, Selasa (27/6/2023) dalam akun Instagram majalah Vogue India, bahkan salah satu netizen menyebut gaun mini dress super pendek model off-the-shoulder yang dipakai Kendall, membuat supermodel seksi itu tak ubahnya seperti memakai popok raksasa.

“Jelek banget, seperti memakai diaper (popok),” komentar sang netizen.

 

(Foto: Instagram @jacquemus) 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
