HOME WOMEN FASHION

6 Potret Dokter Cantik Ophie Wirasatya, Pesonanya Mencuri Hati!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |13:00 WIB
Ophie Wirasatya (Foto: Instagram/@drg.ophiewirasatya)
A
A
A

OPHIE Wirasatya merupakan seorang dokter gigi yang diketahui tak hanya berpraktek di Jakarta, namun juga di Bali. Dokter Ophie Wirasatya juga terkenal sebagai sosok dokter gigi dengan paras cantik dan memesona.

Hal itu terlihat dalam setiap penampilan dokter cantik Ophie Wirasatya yang kerap diunggahnya ke akun Instagram pribadi. Meski telah memiliki anak, kecantikan Dokter Ophie Wirasatya justru kian terpancar.

Penasaran seperti apa sosoknya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @drg.ophiewirasatya, Selasa (27/6/2023).

1. Potret cantik dengan seragam

Ophie Wirasatya

Dalam potret ini, Dokter Ophie tampak cantik meskipun sedang mengenakan seragam. Ia terlihat memadukan blazer putih kebanggaannya dengan dalaman tanktop hitam dan celana panjang berwarna senada.

2. Potret modis bak ABG

Ophie Wirasatya

Dokter Ophie juga tampak tak kalah modis dalam potret ini. Ia terlihat modis dan youthful bak ABG meskipun mengenakan outfit simpel berupa atasan blouse panjang berwarna hitam yang dipadukan dengan celana kulot berwarna hijau.

3. Potret anggun dengan kebaya biru

Ophie Wirasatya

Dokter Ophie juga tampak tak kalah anggun saat mengenakan kebaya. Salah satunya terlihat dalam potret ini. Ia terlihat cantik dan anggun dalam balutan kebaya brukat berwarna biru yang dihiasi dengan ikat pinggang kain berwarna pink.

Halaman:
1 2
      
