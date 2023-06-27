Jaket Melorot, Gaya Marion Jola Bikin Netizen Galfok!

MARION Jola merupakan penyanyi jebolan Indonesia Idol yang cukup sukses di industri musik Tanah Air. Meskipun merupakan penyanyi pendatang baru, ia sukses mencuri perhatian di setiap penampilannya.

Ya, tak hanya memiliki suara merdu nan khas, Marion Jola juga terkenal memiliki kecantikan dan penampilan yang eksotis di setiap kesempatan. Seperti pada penampilan dalam beberapa potret yang ia unggah baru-baru ini di Instagram.

Penyanyi yang akrab disapa Lala ini tampak cantik dalam balutan outfit nan sporty saat sedang latihan skate alias sepatu roda.

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @lalamarionmj, Selasa (27/6/2023).

1. Jaket melorot bikin salfok!





Dalam potret ini, Lala tampak berpose seksi sambil sengaja melorotkan sedikit bagian jaketnya sehingga pundak mulusnya tampak terekspos. Lala juga tampak melempar ekspresi fierce sehingga aura seksinya kian terpancar.

2. Tatapan maut





Masih di spot yang sama, Lala tampak duduk sambil melempar ekspresi senyum tipis dan tatapan maut ke arah kamera.

Setelan outfit sporty berupa atasan bra sport berwarna hitam dan celana pendek ketat berwarna senada yang dipadukan dengan outer jaket bomber membuat penampilannya tampak edgy.