HOME WOMEN FASHION

6 Potret Varsha Strauss, Istri Bule Panji Trihatmodjo yang Cantik bak Model

Diva Daniswara , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |07:00 WIB
6 Potret Varsha Strauss, Istri Bule Panji Trihatmodjo yang Cantik bak Model
Varsha Strauss (Foto: Instagam/@varshaadhikumoro)
A
A
A

VARSHA Strauss merupakan seorang istri dari pengusaha dan produser film terkenal di Indonesia, Panji Trihatmodjo. Varsha Strauss disorot karena suaminya juga merupakan cucu dari Presiden RI Ke-2, Soeharto

Selain itu, Varsha juga memang memiliki paras cantik dan visual bule yang membuat dirinya mencuri perhatian. Meski sudah menjadi ibu-ibu, pesona dan gaya Varsha yang fashionable membuat dirinya masih terlihat bak anak remaja.

Nah, bagi Anda yang penasaran seperti apa sih sosok Varsha Strauss ini? Berikut enam potret cantik dan memukau istri bule Panji Trihatmodjo, dikutip dari laman akun Instagram pribadinya @varshaadhikumoro, Selasa (27/6/2023)

1. Elegan pakai batik Indonesia

Varsha Strauss

Tampil elegan memakai batik Indonesia, dengan paduan motif dan warna batik yang selaras, memberikan kesan anggun pada penampilannya. Tak hanya itu, ini juga menunjukkan sikap kecintaan dan menghargai budaya Indonesia.

2. Momong anak

Varsha Strauss

Dalam potret ini, ia terlihat menggendong anaknya dengan penuh kehangatan dan ketulusan, yang menunjukkan sisi keibuannya. Menariknya, ia nampak pesona bak gadis meski sudah sebagai ibu-ibu.

3. Beautiful in white

Varsha Strauss

Bermain di pantai bersama kuda dengan balutan long dress berwarna putih yang memberikan kesan anggun dan pesona yang lembut. Daya tarik Varsha semakin tak terbantahkan ya?

Halaman:
1 2
      
