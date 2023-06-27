6 Potret Varsha Strauss, Istri Bule Panji Trihatmodjo yang Cantik bak Model

VARSHA Strauss merupakan seorang istri dari pengusaha dan produser film terkenal di Indonesia, Panji Trihatmodjo. Varsha Strauss disorot karena suaminya juga merupakan cucu dari Presiden RI Ke-2, Soeharto.

Selain itu, Varsha juga memang memiliki paras cantik dan visual bule yang membuat dirinya mencuri perhatian. Meski sudah menjadi ibu-ibu, pesona dan gaya Varsha yang fashionable membuat dirinya masih terlihat bak anak remaja.

Nah, bagi Anda yang penasaran seperti apa sih sosok Varsha Strauss ini? Berikut enam potret cantik dan memukau istri bule Panji Trihatmodjo, dikutip dari laman akun Instagram pribadinya @varshaadhikumoro, Selasa (27/6/2023)

1. Elegan pakai batik Indonesia

Tampil elegan memakai batik Indonesia, dengan paduan motif dan warna batik yang selaras, memberikan kesan anggun pada penampilannya. Tak hanya itu, ini juga menunjukkan sikap kecintaan dan menghargai budaya Indonesia.

2. Momong anak





Dalam potret ini, ia terlihat menggendong anaknya dengan penuh kehangatan dan ketulusan, yang menunjukkan sisi keibuannya. Menariknya, ia nampak pesona bak gadis meski sudah sebagai ibu-ibu.

3. Beautiful in white





Bermain di pantai bersama kuda dengan balutan long dress berwarna putih yang memberikan kesan anggun dan pesona yang lembut. Daya tarik Varsha semakin tak terbantahkan ya?