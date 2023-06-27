Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Lagi On Fire, Gaya Angela Lorenza Pakai Tanktop Ketat Bikin Netizen Gagal Fokus!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |00:06 WIB
Lagi On Fire, Gaya Angela Lorenza Pakai Tanktop Ketat Bikin Netizen Gagal Fokus!
Angela Lorenza (Foto: @elizabethangelalorenza/Instagram)
A
A
A

ANGELA Lorenza dikenal sebagai salah satu selebgram dan model yang kerap mencuri perhatian netizen. Ini lantaran penampilan Angela Lorenza yang sering bikin gagal fokus.

Perempuan berusia 27 tahun ini memang memiliki paras cantik yang bikin para pria tak berkedip. Selain itu, Angel juga memiliki body goals yang membuatnya nyaris selalu terlihat seksi.

Angela Lorenza

Seperti penampilan Angel pada unggahan foto di Instagram pribadinya baru-baru ini. Angel berpose mengenakan tanktop model halter neck berwarna hitam.

Tanktop ketat memperlihatkan lekuk tubuh Angel yang aduhai. Posenya yang sedang duduk santai pun menjadi terlihat seksi.

Halaman:
1 2 3
      
