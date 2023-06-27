Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampil Menggoda, Aura Kasih Pose Pakai Dress Belahan Dada Rendah Bikin Netizen Bergairah!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |01:04 WIB
Tampil Menggoda, Aura Kasih Pose Pakai Dress Belahan Dada Rendah Bikin Netizen Bergairah!
Aura Kasih (Foto : Instagram/@aurakasih)
A
A
A

AURA Kasih salah satu artis yang aktif di media sosial. Dia banyak membagikan potret cantiknya yang tentu saja ditunggu-tunggu oleh netizen. 

Seperti pada postingan terbarunya, dia baru saja menjalani pemotretan dengan Raffan Photographie. Di foto ini dia tampil stunning memakai mini dress silver dengan aksen glitter.

Aura Kasih

Dress yang dia pakai memiliki belahan dada rendah yang makin menunjukkan keseksiannya. Selain itu juga dress tersebut memiliki belahan tinggi hingga paha mulusnya begitu terlihat.

Di foto itu Aura Kasih pose duduk dengan wajah menatap ke atas dengan tatapan serius. Rambut panjangnya digerai dan diberi aksen curly.

Halaman:
1 2 3
      
