Suhay Salim Kupas Cerita Kreasi Industri Kecantikan di 7.7 Shopee Live Bombastis Sale

JAKARTA - Berbagai pilihan produk kecantikan dengan kualitas yang bersaing, menjamurnya bisnis lokal dengan inovasi yang berbeda, hingga lahirnya profesi baru yang menawarkan potensi dan peluang besar, merupakan tiga dari banyak hal yang menjadi bukti nyata pengaruh positif dari kemajuan teknologi pada industri kecantikan.

Dalam rangkaian kampanye yang sedang berlangsung, BincangShopee 7.7 Shopee Live Bombastis Sale hadir bersama Suhay Salim, Beauty Influencer & Shopee Affiliate dan Regina Widjaya, Chief Business Officer ESQA.

Tak hanya membahas mengenai tren saat ini, acara dengan tema ‘Kupas Cerita Kreasi Industri Kecantikan’ ini bertujuan untuk berdiskusi lebih dalam mengenai berbagai ruang kreativitas dan potensi yang ditawarkan industri kecantikan hingga di masa akan datang, baik untuk konsumen, pelaku usaha hingga konten kreator.

Di era modern ini, berbagai inovasi dan peluang untuk berkarya dihadirkan mengikuti kebutuhan masyarakat. Transformasi digital bukan hanya menawarkan varian produk baru, tetapi melahirkan ragam profesi baru, salah satunya menjadi beauty content creator dan hadirnya program affiliasi.

Hingga yang menarik perhatian masyarakat pada beberapa tahun terakhir adalah pengaruh interaksi dan keterlibatan konsumen saat berbelanja.

Saat ini, sensasi belanja online yang interaktif menciptakan pergerakan perilaku belanja, atau sering disebut sebagai live shopping.

7.7 Shopee Live Bombastis Sale merupakan kampanye yang berangkat dari pemahaman tersebut, di mana selama kampanye pengguna disuguhkan dengan ragam penawaran menarik yang dapat dinikmati saat berbelanja berbagai kategori seperti Fashion dan Kecantikan melalui Shopee Live.

Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, “Sebagai e-commerce, beradaptasi dengan transformasi digital memang menjadi hal yang selalu kami optimalkan, terutama melihat kecenderungan masyarakat saat ini yang kian membutuhkan wadah atau platform berbelanja online lebih interaktif dan menarik.”

Ia menambahkan, peran fitur-fitur inovatif seperti live shopping melalui Shopee Live, ataupun program afiliasi pada Shopee Affiliate Program pun menjadi warna baru dalam menjembatani proses jual beli antara penjual dan para calon pembeli secara langsung.

“Maka dari itu, kami berharap melalui kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale dapat mengakomodasi dan menjadi peluang untuk kemajuan industri kecantikan, dan kemudahan untuk para pengguna kami dalam mengakses berbagai pilihan produk yang sesuai dengan preferensi masing-masing,” ujarnya.

Kini, tingginya minat kaum wanita dalam mempercantik, menjaga dan merawat diri telah memberikan pembaruan kepada industri kecantikan. Salah satunya bertumbuhnya komunitas kecantikan berbasis online dan para pembuat konten atau beauty influencer yang kian marak meramaikan ranah digital.