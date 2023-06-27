Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Sambut Tahun Ajaran Baru, Catat Perlengkapan Sekolah Apa Saja yang Harus Dipersiapkan

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |08:00 WIB
Jakarta- Setelah libur sekolah yang panjang, siswa akan kembali ke sekolah untuk mengikuti tahun ajaran baru dengan semangat baru. Tentunya, berbagai persiapan pun harus dilakukan baik dari siswa sendiri ataupun para orang tua. Persiapan yang harus dilakukan oleh siswa yakni lebih kepada persiapan mental untuk masuk ke lingkungan yang baru. Sementara persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua antara lain, mempersiapkan perlengkapan siswa yang wajib dipakai ke sekolah saat tahun ajaran baru

Nah, mengingat perlengkapan persiapan masuk sekolah itu tidaklah sedikit, ada baiknya Anda catat dulu perlengkapan masuk sekolah apa saja yang paling penting untuk dipersiapkan.

1. Baju Seragam Sekolah

Baju seragam sekolah merupakan salah satu perlengkapan yang paling penting untuk dipersiapkan dalam menyambut tahun ajaran baru. Mulai dari tingkat TK hingga SMA mewajibkan para muridnya untuk memakai baju seragam. Biasanya setiap sekolah memiliki bahan, desain dan model yang berbeda. Jenis pakaian ini juga biasanya terdiri dari atasan, bawahan, dan aksesori tertentu seperti rompi, dasi, dan lainnya yang disesuaikan dengan kebijakan sekolah masing-masing. Supaya penampilan siswa tetap rapi saat ke sekolah, pastikan siswa memiliki seragam yang cukup dan dalam kondisi yang baik ya.

2. Buku Tulis

Perlengkapan selanjutnya yang wajib dimiliki oleh siswa tentu saja buku tulis. Buku tulis digunakan untuk mencatat semua materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Tak hanya itu, selain mencatat pelajaran, buku tulis juga digunakan untuk latihan dan pembelajaran mandiri. Siswa dapat menggunakan buku tulis untuk membuat ringkasan materi, menulis catatan tambahan, atau membuat daftar kata kunci yang perlu diingat. Dengan latihan mandiri, siswa dapat meningkatkan pemahaman dan memperdalam pengetahuannya.

3. Sabuk Sekolah

