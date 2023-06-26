Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Kata Gamon yang Viral di Sosmed

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |21:00 WIB
Ternyata Ini Arti Kata Gamon yang Viral di Sosmed
Arti Kata Gamon yang Viral di Sosmed (Foto: Timesofindia)
A
A
A

APA Arti Kata Gamon yang Viral di Sosmed? Untuk mengetahui jawabannya, simak ulasan berikut ini.

Seperti yang diketahui, kata gamon tengah populer digunakan oleh netizen di berbagai platform sosial media (sosmed). Misalnya saja di Twiiter ataupun TikTok yang sering ditemukan kata gamon dalam konten.

Arti Kata Gamon yang Viral di Sosmed

(Arti Kata Gamon yang Viral di Sosmed, Foto: Timesofindia)

Gamon sendiri merupakan salah satu dari banyaknya bahasa gaul di kalangan anak muda yang populer sejak 2021 hingga sekarang. Kata gamon biasanya berkaitan dengan sebuah hubungan asmara yang kandas.

Telusuri berita women lainnya
