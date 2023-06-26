Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Rumah Syahnaz Sadiqah dan Jeje, Gaya Modern Minimalis

Diva Daniswara , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |21:30 WIB
Potret Rumah Syahnaz Sadiqah dan Jeje, Gaya Modern Minimalis
Potret Rumah Syahnaz Sadiqah dan Jeje, (Foto: Instagram)
A
A
A

Potret Rumah Syahnaz Sadiqah & Jeje, akan dibahas singkat melalui artikel ini. Nama pasangan suami istri Syahnaz Sadiqah dan Ritchie Ismail memang tengah trending belakangan ini.

Terlepas dari isu yang sedang meliputi keduanya, sedikit banyak masyarakat jadi penasaran bagaimana sih potret rumah dari keluarga kecil Syahnaz Sadiqah & Jeje, yang kebetulan juga sudah dikaruniai sepasang anak kembar.

Nah, bagi Anda yang penasaran dengan potret rumah mewah Syahnaz Sadiqah dan Ritchie Ismail, berikut tujuh potret rumah Syahnaz&Jeje, sebagaimana dihimpun dari channel Youtube keduanya, @JejeNanasChannel, Senin (26/6/2023).

1. Ruang tamu: Di ruangan ini, keduanya memilih furniture sofa berwarna biru yang sangat kontras dengan konsep di dalam rumahnya. Selain itu, model lampu gantung yang unik dan simpel mempercantik ruangan.

(Potret Rumah Syahnaz Sadiqah dan Jeje, Foto: Tangkapan layar Youtube @JejeNanasChannel)

2. Dapur: Syahnaz dan Jeje memilih kitchen set berwarna gelap yang dilengkapi dengan dua bangku bar. Meski tidak begitu besar, penataannya yang rapi dan konsepnya yang minimalis terkesan jadi lebih luas.

(Potret Rumah Syahnaz Sadiqah dan Jeje, Foto: Tangkapan layar Youtube @JejeNanasChannel)


3. Ruang makan: Pilihan meja marmer berwarna putih yang selaras dengan lantai keramik rumahnya, sangat cocok dipadu dengan kursi makannya yang berwarna putih polos. Pemilihan satu warna saja sangat tepat agar ruangan terlihat lega.

(Potret Rumah Syahnaz Sadiqah dan Jeje, Foto: Tangkapan layar Youtube @JejeNanasChannel)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/612/2874132/4-potret-kembali-mesra-jeje-govinda-dengan-syahnaz-pasca-drama-perselingkuhan-FPrYYyLCmx.jpg
4 Potret Kembali Mesra Jeje Govinda dengan Syahnaz Pasca Drama Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/194/2874077/5-potret-keluarga-ritchie-ismail-dan-syahnaz-sadiqah-harmonis-bersama-anak-anak-NvqnPLJaHu.jpg
5 Potret Keluarga Ritchie Ismail dan Syahnaz Sadiqah, Harmonis Bersama Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/611/2868073/potret-terbaru-syahnaz-sadiqah-tetap-berkelas-dengan-ekspresi-centil-VvtHezZEsY.jpg
Potret Terbaru Syahnaz Sadiqah, Tetap Berkelas dengan Ekspresi Centil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/194/2862773/5-gaya-casual-ala-syahnaz-sadiqah-mama-muda-yang-cantik-dan-stylish-ecMZwk810S.jpg
5 Gaya Casual ala Syahnaz Sadiqah, Mama Muda yang Cantik dan Stylish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/28/194/2838257/5-pesona-syahnaz-sadiqah-mama-muda-2-anak-dengan-body-goals-memikat-3Y6Gxv0aWA.jpg
5 Pesona Syahnaz Sadiqah, Mama Muda 2 Anak dengan Body Goals Memikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/194/2836600/6-potret-ganteng-jeje-govinda-hot-daddy-suami-syahnaz-sadiqah-QzerK1NAeb.jpg
6 Potret Ganteng Jeje Govinda, Hot Daddy Suami Syahnaz Sadiqah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement