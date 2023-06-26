Potret Rumah Syahnaz Sadiqah dan Jeje, Gaya Modern Minimalis

Potret Rumah Syahnaz Sadiqah & Jeje, akan dibahas singkat melalui artikel ini. Nama pasangan suami istri Syahnaz Sadiqah dan Ritchie Ismail memang tengah trending belakangan ini.

Terlepas dari isu yang sedang meliputi keduanya, sedikit banyak masyarakat jadi penasaran bagaimana sih potret rumah dari keluarga kecil Syahnaz Sadiqah & Jeje, yang kebetulan juga sudah dikaruniai sepasang anak kembar.

Nah, bagi Anda yang penasaran dengan potret rumah mewah Syahnaz Sadiqah dan Ritchie Ismail, berikut tujuh potret rumah Syahnaz&Jeje, sebagaimana dihimpun dari channel Youtube keduanya, @JejeNanasChannel, Senin (26/6/2023).

1. Ruang tamu: Di ruangan ini, keduanya memilih furniture sofa berwarna biru yang sangat kontras dengan konsep di dalam rumahnya. Selain itu, model lampu gantung yang unik dan simpel mempercantik ruangan.

2. Dapur: Syahnaz dan Jeje memilih kitchen set berwarna gelap yang dilengkapi dengan dua bangku bar. Meski tidak begitu besar, penataannya yang rapi dan konsepnya yang minimalis terkesan jadi lebih luas.

3. Ruang makan: Pilihan meja marmer berwarna putih yang selaras dengan lantai keramik rumahnya, sangat cocok dipadu dengan kursi makannya yang berwarna putih polos. Pemilihan satu warna saja sangat tepat agar ruangan terlihat lega.

