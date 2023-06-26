Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Ini Memiliki Sifat yang Berbahaya bagi Pernikahan Sendiri, Awas Bisa Berantakan!

Yusuf Emar , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |23:00 WIB
5 Zodiak Ini Memiliki Sifat yang Berbahaya bagi Pernikahan Sendiri, Awas Bisa Berantakan!
Zodiak yang memiliki sifat berbahaya bagi pernikahan (Foto: Timesofindia)
MENURUT astrologi, beberapa zodiak memiliki sifat yang bisa menghancurkan pernikahan sendiri. Mereka biasanya bersikap kurang dewasa dan tidak mau mengerti sama sekali terhadap pasangan mereka. .

Perilaku impulsif mereka juga cenderung bisa merusak hubungan dan pernikahan mereka. Zodiak apa saja yang dimaksud? 

Seperti yang dilansir dari laman times of india, berikut ini daftar zodiak yang berpotensi merusak pernikahan mereka sendiri: 

1. Aries

Zodiak Paling Sering Merusak Pernikahan

Zodiak yang satu ini terkadang bergumul dengan impulsif serta keinginan untuk mandiri, yang bisa mengakibatkan konflik dalam pernikahan. Tapi, dengan komunikasi yang efektif dan kemauan untuk berkompromi, mereka bisa mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat hubungan mereka.

2. Taurus

Taurus merupakan sosok yang keras kepala dan menolak perubahan. Hal itu bisa menyebabkan kesulitan dalam pernikahan mereka. Tapi, dengan keterbukaan pikiran serta kemauan untuk beradaptasi, Taurus bisa menciptakan kemitraan yang langgeng dan stabil.

3. Leo

Leo merupakan zodiak yang membutuhkan perhatian serta pengakuan. Apabila kebutuhan tersebut tak diimbangi dengan pertimbangan kebutuhan pasangannya, mereka bisa menimbulkan konflik. Tapi, dengan kesadaran diri serta fokus pada saling mendukung dan menghargai, Leo bisa membina pernikahan yang sehat dan memuaskan.

Halaman:
1 2
      
