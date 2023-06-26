Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Kata Fortis Fortuna Adiuvat, Dalam Banget Maknanya!

Diva Daniswara , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |20:30 WIB
Ternyata Ini Arti Kata Fortis Fortuna Adiuvat, Dalam Banget Maknanya!
Ternyata Ini Arti Kata Fortis Fortuna Adiuvat, (Foto: Freepik)
A
A
A

Ternyata Ini Arti Kata Fortis Fortuna Adiuvat, yang dibahas singkat melalui artikel ini sedikit banyak bisa membuat kaget banyak orang.

Bukan dari bahasa Inggris, ternyata kalimat Fortis Fortuna Adiuvat merupakan ungkapan dari bahasa Latin yang kini marak didengar dan sedang viral di jagat maya. Mulanya, ungkapan ini berasal dari tato John Wick yang ada di serial film John Wick 4.

Tak sedikit orang yang penasaran dan tertarik dengan makna terselubung yang dipamerkan dipunggung mulusnya itu. Lantas, apa sih sebenarnya arti dari kata Fortis Fortuna Adiuvat?


(Ternyata Ini Arti Kata Fortis Fortuna Adiuvat, Foto: Freepik) 

Ternyata ungkapan ini awalnya bukan dari John Wick, melainkan berawal dari seorang penulis drama Romawi, yang menggambarkannya dalam drama komedi berjudul Phormio. Sejak saat itulah, kata ini tersebar luas hingga marak digunakan, terutama di Amerika Serikat.

