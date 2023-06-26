Advertisement
HOME WOMEN LIFE

11 Ramalan The Simpsons Tentang Masa Depan Ini Sudah Jadi Kenyataan

Cita Zenitha , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |20:11 WIB
11 Ramalan The Simpsons Tentang Masa Depan Ini Sudah Jadi Kenyataan
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 11 ramalan The Simpsons tentang masa depan ini sudah jadi kenyataan. Sejak pertama kali tayang pada tahun 1989, serial animasi asal Amerika Serikat sudah menjadi sorotan utama di dunia hiburan.

Selera humor yang tajam dan karakter ikonik, menjadi salah satu aspek menarik dari serial ini. The Simpsons juga tidak pernah mengecewakan penonton tentang prediksi tentang masa depan.

The Simpson

Berikut adalah 11 ramalan The Simpsons tentang masa depan ini sudah jadi kenyataan dilansir dari Collider:

1. Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat

Dalam episode “Bart to The Future” yang tayang pada tahun 2000, The Simpsons ramalan kemenangan kontroversial Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Pada tahun 2016 ramalan tersebut terbukti menjadi kenyataan.

2. Teknologi Smartwatch

Episode 19 “Lisa’s Wedding” karakter Hugs The Simpsons memperkenalkan perangkat wearable yang menyerupai smartwatch. Terlihat hugs sedang berbicara ke arlojinya, Sejak saat ini, smartwatch telah menjadi perangkat populer.

Halaman:
1 2 3
      
