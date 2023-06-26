Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mumpung Gajian, Yuk ke Booth AladinMall! Ada Diskon s.d 90% + 7% + Gratis Ongkir

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |11:12 WIB
Mumpung Gajian, Yuk ke Booth AladinMall! Ada Diskon s.d 90% + 7% + Gratis Ongkir
AladinMall by Mister Aladin (Foto: Mister Aladin)
A
A
A

Asyik, udah gajian nih! Saatnya kejar Payday Sale dari AladinMall! Mumpung diskonnya gede banget, yakni hingga 90% + ekstra 7% dengan menggunakan kode voucher GAJIANJUNI (khusus 26 & 27 Juni 2023).

Booth AladinMall ini hanya berlangsung dari 26-27 Juni 2023, dan 3-7 Juli 2023 saja. Makanya, segera luangkan waktu Anda dan jangan sampai ketinggalan ya!

Selain bisa dapat diskon gede-gedean, belanja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas lho! Pokoknya, siap-siap deh nikmatin momen #BukanGajianBiasa karena belanja jadi sehemat itu!

Rekomendasi produk yang wajib dibeli di Payday Promo AladinMall

CPPETINDO (Bundling) Bolt Kitten 1 Kg (2 pcs) Makanan Kucing

Bolt Salmon Kitten Cat Food Kibble Half Moon merupakan pakan kucing yang tinggi protein untuk menunjang pertumbuhan kucing kitten, mendukung pembentukan gigi dan tulang, serta mampu meningkatkan fungsi pencernaan. Pakan ini juga baik untuk kesehatan kulit, bulu, dan penglihatan yang tajam. Dapatkan produk ini seharga Rp60.610 saja dari Rp63.800.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
