Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Perempuan Tak Suka Dipanggil Ibu, Videonya Banjir Komentar Netizen!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |10:59 WIB
Viral Perempuan Tak Suka Dipanggil Ibu, Videonya Banjir Komentar Netizen!
Viral video perempuan tak suka dipanggil ibu (Foto:TikTok/@crazyrichspdodik)
A
A
A

SATU video tengah viral di media sosial, memperlihatkan seorang perempuan berkomentar bahwa tidak etis menyapa perempuan lain yang tidak dikenal dengan sebutan 'ibu'.

Komentar itu datang dari akun TikTok @crazyrichspdodik. Ia mengomentari video TikTok seorang laki-laki menawarkan duit Rp400 ribu kepada perempuan yang sedang duduk di depan restoran.

Viral Perempuan Tak Suka Dipanggil Ibu

"Rp400 ribu ini langsung buat ibu kalau ibu tahu apa bahasa Inggrisnya 'Orang Utan'," begitu kata si pria di video, dikutip MNC Portal, Senin (26/6/2023).

Seketika, pemilik akun TikTok tersebut men-stitch video tawaran duit Rp400 ribu. Di awal, perempuan itu berkata, "Hai, sebenarnya tidak ada masalah dengan videonya."

Nah, setelah itu dia menjelaskan soal ketidaknyamanannya mendengar seseorang memanggil perempuan yang tak dikenal dengan sebutan 'ibu'.

"Aku gak ngerti apa yang terjadi, pergeseran budaya apa yang terjadi di Indonesia, karena setiap cewek yang pakai kerudung dipanggil ibu walau usianya masih 20-an," kata si netizen.

"Sopan gak sih manggil ibu? Ya, sopan. Tapi kalau aku pribadi tersinggung banget. Cewek itu paling sensitif sama umur," tambahnya.

Viral Perempuan Tak Suka Dipanggil Ibu

Setelah video ini tersebar dan sudah ditonton 109,3 ribu kali, banyak akun netizen lain membagikan ulang termasuk akun Twitter @tubirfess. Sayangnya, netizen Twitter banyak yang tidak senang dengan sikap perempuan yang tidak suka dipanggil ibu itu.

"Tipikal ibu-ibu yang menolak tua dan tidak sadar umur. Padahal, di grup WhatsApp juga biasa dipanggil Mom, cuma bedanya bahasa doang," komen @GuruPenga***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement