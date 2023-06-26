Viral Perempuan Tak Suka Dipanggil Ibu, Videonya Banjir Komentar Netizen!

SATU video tengah viral di media sosial, memperlihatkan seorang perempuan berkomentar bahwa tidak etis menyapa perempuan lain yang tidak dikenal dengan sebutan 'ibu'.

Komentar itu datang dari akun TikTok @crazyrichspdodik. Ia mengomentari video TikTok seorang laki-laki menawarkan duit Rp400 ribu kepada perempuan yang sedang duduk di depan restoran.

"Rp400 ribu ini langsung buat ibu kalau ibu tahu apa bahasa Inggrisnya 'Orang Utan'," begitu kata si pria di video, dikutip MNC Portal, Senin (26/6/2023).

Seketika, pemilik akun TikTok tersebut men-stitch video tawaran duit Rp400 ribu. Di awal, perempuan itu berkata, "Hai, sebenarnya tidak ada masalah dengan videonya."

Nah, setelah itu dia menjelaskan soal ketidaknyamanannya mendengar seseorang memanggil perempuan yang tak dikenal dengan sebutan 'ibu'.

"Aku gak ngerti apa yang terjadi, pergeseran budaya apa yang terjadi di Indonesia, karena setiap cewek yang pakai kerudung dipanggil ibu walau usianya masih 20-an," kata si netizen.

"Sopan gak sih manggil ibu? Ya, sopan. Tapi kalau aku pribadi tersinggung banget. Cewek itu paling sensitif sama umur," tambahnya.

Setelah video ini tersebar dan sudah ditonton 109,3 ribu kali, banyak akun netizen lain membagikan ulang termasuk akun Twitter @tubirfess. Sayangnya, netizen Twitter banyak yang tidak senang dengan sikap perempuan yang tidak suka dipanggil ibu itu.

"Tipikal ibu-ibu yang menolak tua dan tidak sadar umur. Padahal, di grup WhatsApp juga biasa dipanggil Mom, cuma bedanya bahasa doang," komen @GuruPenga***.