Ini Pemenang Gelar Abang None Berbakat Kepulauan Seribu 2023

MALAM keakraban Abang None Kepulauan Seribu 2023 baru saja usai dihelat di di One Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023). Malam keakraban ini sendiri, merupakan salah satu dari rangkaian acara Pemilihan Abang None Kepulauan Seribu 2023.

Dalam acara malam keakraban, para finalis unjuk kebolehan dalam bakat bernyanyi, tari, dan bakat menarik lainnya secara tim, namun penilaiannya tetap secara individu. Sebanyak 30 finalis akan dinilai oleh juri, untuk mendapat predikat sebagai Abang None Berbakat.Kepulauan Seribu 2023. Para juri pun memiliki penilaian tersendiri terhadap peserta yang berhak meraihnya.

Salah satu yang menjadi juri ialah Dea Anissa atau yang dahulu dikenal dengan Dea Imut. Artis cantik tersebut juga merupakan Finalis Abang None 2017 dan None Berbakat 2017. Dea menyebut, ada tiga hal yang menjadi penilaian para juri terhadap para finalis.

"Penilaiannya yaitu dari energi, bakat dan keselarasan antar tim, kita semua juri menilai hal yang sama dan berdiskusi untuk memilih yang terbaik," ucap Dea saat ditemui MNC Portal di acara Malam Keakraban Abang None Kepulauan Seribu 2023 di kawasan Jakarta Selatan.

Sebagai juri tahun ini, ia melihat para finalis tahun 2023 memiliki bakat yang luar biasa, dan penuh semangat.

"Finalis tahun ini banyak yang bakatnya bagus dan jiwa yang pantang menyerah, meski ada sedikit trouble sound system dan sempat hujan, tapi semangat dan penuh energik," tambahnya.

