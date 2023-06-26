Ini Harapan Bupati Kepulauan Seribu untuk Abang None Kepulauan Seribu 2023

PERHELATAN malam keakraban Abang None Kepulauan Seribu 2023 yang digelar di One Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu malam (25/6/2023) baru saja usai. Acara ini bahkan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi.

Dalam acara Malam Keakraban Abang None Kepulauan Seribu 2023 tersebut, sebanyak 30 orang finalis Abang None Kepulauan Seribu menunjukan berbagai bakat seninya masing-masing.

Menariknya, para finalis menampilkan bakat mereka secara tim, meski tetap dinilai secara individu. Adapun bakat yang ditampilkan sejumlah finalis tersebut, yakni bakat bernyanyi, tari, silat, akting dan sebagainya.

Para finalis yang tampil pun cukup luar biasa, terlihat semuanya berusaha untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dan seluruh energinya, demi bisa meraih penilaian yang terbaik dari para dewan juri.

(Foto: MPI/ Raden Yusuf)

Melihat ajang tersebut, Junaedi selaku Bupati Kepulauan Seribu mengaku sangat mendukung penuh kegiatan tersebut, dan melihat para finalis Abang None Kepulauan Seribu 2023 merupakan contoh anak-anak muda yang bertalenta.

"Saya memberikan dukungan penuh kepada para finalis Abang None, juga senang di acara malam keakraban ini mereka menunjukan talenta yang luat biasa, dan memiliki ide serta gagasan yang bagus," jelas Junaedi, kala dijumpai MNC Portal di acara Malam Keakraban Abang None Kepulauan Seribu, di Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023).

Selain itu, Junaedi juga menyampaikan, bahwa selain para finalis memiliki bakat yang luar biasa, ia pribadi merasa senang melihat para finalis yang merupakan generasi muda terlihat sangat mencintai Indonesia dan penuh semangat

"Tadi saya lihat gagasan dan ide mereka, sepertinya mereka orang yang mencintai Indonesia semuanya, menggali budaya serta kearifan lokal. Ini yang saya sangat senang dari anak-anak muda, mereka calon pemimpin yang baik," tambahnya.