HOME WOMEN LIFE

Keseruan Finalis Abang None Kepulauan Seribu 2023 Unjuk Bakat di Malam Keakraban

Raden Yusuf Nayamenggala , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |00:05 WIB
Keseruan Finalis Abang None Kepulauan Seribu 2023 Unjuk Bakat di Malam Keakraban
Malam keakraban Abang None Kepulauan Seribu 2023, (Foto: MPI/ Raden Yusuf)
A
A
A

GELARAN malam keakraban Abang None Kepulauan Seribu 2023 baru saja usai dihelat di One Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023). Acara malam keakraban sendiri merupakan salah satu dari Rangkaian Acara Pemilihan Abang None Kepulauan Seribu 2023.

Pada malam keakraban yang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dan disusul dengan perkenalan para finalis Abang None Kepulauan Seribu 2023 tersebut, seperti disebutkan Sonti Pangaribuan, Kasudinparekraf Kab. Adm. Kepulauan Seribu, jadi momentum bakat para finalis akan dinilai.

"Pada acara malam keakraban ini, finalis betul-betul dilatih untuk mengeluarkan bakat terbaiknya masing-masing, di mana mereka tampil secara tim, tapi tetap akan dinilai secara individu," ucap Sonti, saat ditemui MNC Portal di acara Malam Keakraban Abang None Kepulauan Seribu 2023, di One Satrio, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023).

Selain dihadiri oleh Sonti Pangaribuan selaku Kasudinparekraf Kab. Adm. Kepulauan Seribu, acara malam keakraban itu juga turut dihadiri oleh Junaedi, Bupati Kepulauan Seribu.

 BACA JUGA:

Pada malam keakraban, terlihat sebanyak 30 finalis menunjukan bakat seni yang dimiliki secara berkelompok, dari mulai tim tari, tim lenong, tim band , tim vocal group, tim duet vocal, hingga tim monolog.

 

(Foto: MPI/ Raden Yusuf) 

Dalam perkenalan, para finalis tampak begitu bersemangat. Mereka memperkenalkan nama, latar belakang pendidikan, profesi dan pesan-pesan untuk generasi muda Indonesia.

Setelah itu, satu persatu para finalis mulai menampilkan bakatnya masing-masing secara tim, seperti menari, bernyanyi, lenong dan sebagainya. Terlihat, sejumlah finalis yang hadir menunjukkan bakat-bakat yang luar biasa, hingga membuat para penonton tampak begitu terkesima.

