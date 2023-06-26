Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Gelar Make Up Class, Soulyu dan VA Academy Gandeng MUA Asal Thailand

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |19:00 WIB
Gelar Make Up Class, Soulyu dan VA Academy Gandeng MUA Asal Thailand
Makeup Class dari Soulyu dan VA Academy, (Foto: MPI/ Melati)
A
A
A

BRAND make up Soulyu tengah berkolaborasi dengan VA Academy untuk menggelar make up class bertema Thai Wedding Look. Tak tanggung-tanggung, agar maksimal maka make up artist alias MUA yang dihadirkan pun adalah MUA asal Thailand, Ladcha.

Dalam acara ini, memperlihatkan tangan dingin dan kemampuannya merias wajah, di hadapan para peserta, Ladha merias salah seorang model dengan menggunakan produk-produk kebanggaan Soulyu. Menurut Vanny Adelina selaku Founder VA Academy, ada alasan mengapa make up class kali ini memilih Thai Wedding look yang super natural ini.

"Make up itu trendnya sekarang lebih ke arah Thailand, apalagi sangat cocok diaplikasikan ke wajah orang Indonesia," kata Vanny kala ditemui MNC Portal di MNC Studios, Kebon Jeruk, Senin (26/6/2023).

(Foto: MPI/ Melati)

Selama sesi demo make up, terlihat Ladcha tampak begitu jago menggoreskan beberapa produk make up Soulyu, salah satunya Brow Perfector yang memiliki diameter yang presisi, produk ini mampu menggambar begitu detail. Tak kalah penting, pigmentasinya pun tak perlu diragukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/611/3142392/bedak-MHaQ_large.jpg
Jenis-Jenis Bedak dan Fungsinya, Kenali dan Jangan Sampai Salah Pilih Bedak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/611/3014139/6-langkah-penggunaan-retinol-di-malam-hari-untuk-cerahkan-kulit-MDx1aPt1xR.jpg
6 Langkah Penggunaan Retinol di Malam Hari untuk Cerahkan Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/611/2999608/tips-biar-make-up-tetap-awet-dan-flawless-saat-beraktivitas-di-luar-uM8XDXxGnP.jpg
Tips Biar Make Up Tetap Awet dan Flawless Saat Beraktivitas di Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/611/2975073/seberapa-sering-anda-bersihkan-produk-makeup-3qEoOdihOq.jpg
Seberapa Sering Anda Bersihkan Produk Makeup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/611/2969149/tutorial-make-up-pink-ala-hailey-bieber-cocok-untuk-rayakan-valentine-VhktPP9Cxm.jpg
Tutorial Make Up Pink ala Hailey Bieber, Cocok untuk Rayakan Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/611/2935418/5-tips-make-up-anti-longsor-bisa-tahan-seharian-YW2qjsdNHO.jpg
5 Tips Make Up Anti Longsor, Bisa Tahan Seharian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement