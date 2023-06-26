Gelar Make Up Class, Soulyu dan VA Academy Gandeng MUA Asal Thailand

BRAND make up Soulyu tengah berkolaborasi dengan VA Academy untuk menggelar make up class bertema Thai Wedding Look. Tak tanggung-tanggung, agar maksimal maka make up artist alias MUA yang dihadirkan pun adalah MUA asal Thailand, Ladcha.

Dalam acara ini, memperlihatkan tangan dingin dan kemampuannya merias wajah, di hadapan para peserta, Ladha merias salah seorang model dengan menggunakan produk-produk kebanggaan Soulyu. Menurut Vanny Adelina selaku Founder VA Academy, ada alasan mengapa make up class kali ini memilih Thai Wedding look yang super natural ini.

"Make up itu trendnya sekarang lebih ke arah Thailand, apalagi sangat cocok diaplikasikan ke wajah orang Indonesia," kata Vanny kala ditemui MNC Portal di MNC Studios, Kebon Jeruk, Senin (26/6/2023).

(Foto: MPI/ Melati)

Selama sesi demo make up, terlihat Ladcha tampak begitu jago menggoreskan beberapa produk make up Soulyu, salah satunya Brow Perfector yang memiliki diameter yang presisi, produk ini mampu menggambar begitu detail. Tak kalah penting, pigmentasinya pun tak perlu diragukan.