Tips Bikin Alis Natural ala Ladcha MUA Thailand, Anti Gagal!

TEPAT hari ini, Senin (26/6/2023) Soulyu dan VA Academy menggelar MakeUp Class yang mendatangkan langsung Ladcha, Make Up Artist asal Thailand yang memperlihatkan kelihaiannya dalam merias wajah menjadi cantik ala pengantin Thailand.

Bukan hanya demo makeup, Ladcha juga membagikan ilmu penting soal merias wajah, termasuk makeup alis dengan tepat dan tetap natural. Terlihat, goresan alis dari tangan Ladcha terhadap sang model tampak sangat natural, menyerupai bulu-bulu alis asli. Pada kesempatan ini, Ladcha pun membagikan tips anti gagal membuat alis natural.

"Tipsnya, pengaplikasian apapun itu yang ada di alis jangan sampai kena kulit," kata Ladcha, ditemui di sela-sela acara, di MNC Studios, Kebon Jeruk, Senin (26/6/2023)

Menurut Ladcha, jika sampai mengenai kulit, produk alis akan menempel. Alih-alih terlihat natural sempurna, bentuk alis justru akan gagal dan ada bagian yang menggumpal.

(Foto: MPI/ Melati)

"Kalau (kena kulit) nanti bakal nempel, nanti jadi menggumpal itu yang bikin gagal," imbuhnya.