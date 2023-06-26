Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Makeup Awet saat Suhu Lembap, Anti Luntur!

Diva Daniswara , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |13:30 WIB
Tips Makeup Awet saat Suhu Lembap, Anti Luntur!
Tips makeup awet saat suhu lembap, (Foto: Freepik)
A
A
A

MUSIM hujan diselingi cuaca panas yang terik seperti beberapa waktu belakangan ini, menjadi tantangan tersendiri bagi para wanita khususnya para pecinta makeup.

Pasalnya, di saat seperti inilah pulasan makeup di wajah bisa akan lebih cepat luntur dan tak tahan lama. Apalagi yang banyak beraktivitas di luar ruangan alias outdoor.

Makanya, penting untuk tahu dan paham berbagai trik dan tips membuat makeup lebih awet dan tidak luntur saat musim hujan dan kemarau, yang bikin kelembapan tinggi seperti sekarang. Cek empat tipsnya di bawah ini, seperti diwarta dari Times of India, Selasa (27/6/2023)

1. Pakai produk berbasis krim: Pilihlah produk makeup dengan bahan kandungan yang ringan dan teksturnya krim, karena krim memiliki tekstur yang lebih berat dan melekat lebih baik pada kulit, sehingga membuat makeup tidak gampang retak dan lebih tahan terhadap air.

 BACA JUGA:

2. Gunakan bedak tabur: Jangan lupa untuk selalu menggunakan bedak tabur saat tahapan makeup terakhir. Sebab, bedak tabur dapat membantu mengunci riasan Anda agar tetap utuh meskipun terkena air wudhu atau percikan air hujan. Tak hanya itu, ini juga bisa menjadi pilihan yang tepat dan tak perlu repot untuk sering touch up makeup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/611/3142392/bedak-MHaQ_large.jpg
Jenis-Jenis Bedak dan Fungsinya, Kenali dan Jangan Sampai Salah Pilih Bedak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/611/3014139/6-langkah-penggunaan-retinol-di-malam-hari-untuk-cerahkan-kulit-MDx1aPt1xR.jpg
6 Langkah Penggunaan Retinol di Malam Hari untuk Cerahkan Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/611/2999608/tips-biar-make-up-tetap-awet-dan-flawless-saat-beraktivitas-di-luar-uM8XDXxGnP.jpg
Tips Biar Make Up Tetap Awet dan Flawless Saat Beraktivitas di Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/611/2975073/seberapa-sering-anda-bersihkan-produk-makeup-3qEoOdihOq.jpg
Seberapa Sering Anda Bersihkan Produk Makeup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/611/2969149/tutorial-make-up-pink-ala-hailey-bieber-cocok-untuk-rayakan-valentine-VhktPP9Cxm.jpg
Tutorial Make Up Pink ala Hailey Bieber, Cocok untuk Rayakan Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/611/2935418/5-tips-make-up-anti-longsor-bisa-tahan-seharian-YW2qjsdNHO.jpg
5 Tips Make Up Anti Longsor, Bisa Tahan Seharian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement