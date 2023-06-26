Tips Makeup Awet saat Suhu Lembap, Anti Luntur!

MUSIM hujan diselingi cuaca panas yang terik seperti beberapa waktu belakangan ini, menjadi tantangan tersendiri bagi para wanita khususnya para pecinta makeup.

Pasalnya, di saat seperti inilah pulasan makeup di wajah bisa akan lebih cepat luntur dan tak tahan lama. Apalagi yang banyak beraktivitas di luar ruangan alias outdoor.

Makanya, penting untuk tahu dan paham berbagai trik dan tips membuat makeup lebih awet dan tidak luntur saat musim hujan dan kemarau, yang bikin kelembapan tinggi seperti sekarang. Cek empat tipsnya di bawah ini, seperti diwarta dari Times of India, Selasa (27/6/2023)

1. Pakai produk berbasis krim: Pilihlah produk makeup dengan bahan kandungan yang ringan dan teksturnya krim, karena krim memiliki tekstur yang lebih berat dan melekat lebih baik pada kulit, sehingga membuat makeup tidak gampang retak dan lebih tahan terhadap air.

BACA JUGA:

2. Gunakan bedak tabur: Jangan lupa untuk selalu menggunakan bedak tabur saat tahapan makeup terakhir. Sebab, bedak tabur dapat membantu mengunci riasan Anda agar tetap utuh meskipun terkena air wudhu atau percikan air hujan. Tak hanya itu, ini juga bisa menjadi pilihan yang tepat dan tak perlu repot untuk sering touch up makeup.