Liburan Sekolah di Surabaya, Ini Sederet Aktivitas Seru yang Bisa Traveler Nikmati!

KOTA Surabaya, Jawa Timur siap jadi tujuan wisata di masa liburan sekolah maupun libur Idul Adha. Ada beragam tempat wisata menarik yang bisa dijelajahi traveler di Kota Pahlawan.

Pemerintah Kota Surabaya menggenjot penataan ulang pada beberapa titik, demi menarik datangnya wisatawan. Upaya memunculkan objek di pusat kota, menjadi salah satu pilihan, seperti di Jalan Tunjungan, hingga Kompleks Balai Pemuda.

Dua tempat di pusat kota itu menjadi titik berkumpul masyarakat dan kegiatan kesenian. Di Kompleks Balai Pemuda Surabaya menonjolkan sisi bangunan bersejarah, kawasan plaza, dan alun-alun bawah tanah. Kemudian ada pula sejumlah ruangan yang acap kali dijadikan lokasi menggelar pameran kesenian.

Khusus di Jalan Tunjungan yang disesaki gedung perkantoran dan hotel, kini semakin semarak, terutama pada malam hari, karena adanya aktivitas perekonomian masyarakat, ada kafe, restoran, hingga sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang diberdayakan oleh pemerintah setempat.

Jalan Tunjungan seolah menjadi "surga" bagi anak-anak muda untuk cangkrukan atau berkumpul dan ngobrol bersama. Deretan stan jajanan dan kafe dimanfaatkan untuk ajang kulineran.

Sembari menyantap hidangan maupun minuman yang dipesan, wisatawan akan disuguhi pemandangan gedung-gedung anyar maupun lawas, tak lupa juga hilir mudik keberadaan bermotor, seolah menjadi pertunjukan tersendiri di tengah gemerlapnya lampu Jalan Tunjungan.

Kini juga ada Taman Surya yang sudah dibuka kembali untuk umum, pada Rabu 31 Mei 2023. Saat pembukaan, ada festival makanan gratis dan penampilan kesenian khas, "Ludruk Cak Kartolo".

Setelah dibuka, kawasan di Balai Kota Surabaya semakin dipadati pengunjung, utamanya saat malam hari. Lokasi itu lebih dimanfaatkan oleh para keluarga. Mereka banyak menghabiskan waktu dengan bermain bersama.

Selain tiga tempat itu, ada juga Wisata Perahu Sungai Kalimas, Adventure Land Romokalisari, Hutan Mangrove Wonorejo dan Gunung Anyar, Taman Hiburan Pantai Kenjeran, Kebun Binatang Surabaya (KBS), dan Monumen Tugu Pahlawan.

Tugu Pahlawan di Surabaya

Melansir dari ANTARA, Surabaya juga memiliki wisata edukasi di Museum Pendidikan, Museum Olahraga, Museum Sepuluh Nopember, Museum H.O.S Tjokroaminoto, Museum Dr Soetomo, Museum W.R Soepratman, hingga Rumah Kelahiran Bung Karno.

Harga tiket untuk sejumlah wahana wisata di kota bersejarah mengenai heroisme itu dipatok tergolong murah, mulai dari yang gratis, hingga berkisar Rp15 ribu per orang.

Kesan Surabaya ingin "mewisatakan diri" semakin terlihat nyata, sebab ada beberapa wacana yang akan diterapkan ke depannya, dengan adanya tambahan konsep pada wahana wisata, seperti "Surabaya Night Zoo" di lingkungan KBS.