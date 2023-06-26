Mau Liburan ke Pulau Jeju Korea Selatan? Catat Waktu Terbaiknya

KOREA Selatan masih menjadi salah satu destinasi favorit liburan wisatawan Indonesia. Apalagi setelah menjamurnya atraksi hingga wahana wisata baru, tak terkecuali di Pulau Jeju.

Pulau Jeju selama ini memang banyak menarik wisatawan asing, berkat keindahan alam, budaya, hingga kulinernya yang menggugah selera.

Namun, tak banyak yang tahu bahwa ternyata ada waktu-waktu terbaik untuk menyambangi Pulau Jeju agar pengalaman berwisata semakin berkesan.

Deputy Director Global Marketing Department Jeju Tourism Organization, Ian (Kangil) RHEE, mengatakan setidaknya terdapat 2 periode musim yang cocok dijajal wisatawan Indonesia saat berlibur di Pulau Jeju.

"Menurut saya pribadi, waktu terbaik untuk datang ke Pulau Jeju itu saat musim semi April-Juni. Lalu saat musim gugur September - November," ujarnya dalam konferensi pers Korea Tourism Seminar Jeju Island 2023, Jakarta, Rabu 21 Juni 2023.

Lebih lanjut Kangil mengatakan, pada saat musim semi, cuaca di Pulau Jeju tidak terlalu panas. Sementara bila datang pada saat musim panas, justru cuacanya akan lebih panas dibandingkan ibukota Jakarta.

Pada saat musim semi pula, pemandangan alam di Pulau Jeju semakin terlihat memesona. Banyak sekali bunga-bunga bermekaran, dan kulinernya pun lebih beragam.