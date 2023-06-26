Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Oleh-Oleh Khas Daerah Bisa Diborong di Jakarta Fair 2023, Bakpia Kukus hingga Tiramisu Chocomory

Raden Yusuf , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |08:02 WIB
Oleh-Oleh Khas Daerah Bisa Diborong di Jakarta Fair 2023, Bakpia Kukus hingga Tiramisu Chocomory
Booth oleh-oleh di arena PRJ 2023 (Foto: MPI/Raden Yusuf)
A
A
A

PAMERAN tahunan terbesar di Asia Tenggara, Jakarta Fair 2023 kembalui digelar. Terdapat berbagai kegiatan menarik yang bisa dilakukan oleh para pengunjung.

Di mana pada acara yang berlangsung dari mulai tanggal 14 Juni-6 Juli 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, itu pengunjung bisa berburu sejumlah produk dengan promo menarik, berburu kuliner lezat dan kekinian, hingga berburuh oleh-oleh khas daerah.

Salah satu yang cukup menarik yaitu booth yang menjual sejumlah oleh-oleh khas daerah. Jadi, Anda tidak perlu jauh-jauh pergi ke sejumlah daerah, untuk bisa menikmati kuliner khas daerah yang lezat.

Nah berikut ini adalah deretan booth di Jakarta Fair 2023 yang menjual oleh-oleh khas daerah:

Bakpia Kukus Tugu Jogja

Bakpia Kukus Tugu Jogja merupakan oleh-oleh yang cukup terkenal asal Yogyakarta, membuka booth di Jakarta Fair 2023.

Oleh-Oleh PRJ

(Foto: MPI/Raden Yusuf)

Booth tersebut terlihat tak pernah sepi pengunjung, hal tersebut karena cita rasanya yang dikenal sangat nikmat.

Bakpia tersebut dibuat dengan cara pengukusan atau steam, hingga membuat tekstur bakpia kukus lebih lembut.

Ditambah lagi dengan isian berbentuk pasta yang meleleh, dijamin membuat kamu ketagihan setelah mencicipinya. Untuk harganya sendiri dibanderol Rp45.000 per box (isi 10).

Tiramisu Chocomory

Selain bakpia kukus tugu Jogja, oleh-oleh khas Bandung, Tiramisu Chocomory, juga terdapat di Jakarta Fair 2023 tepatnya di booth Chomory.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
