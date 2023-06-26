Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Simak! Cara ke Monas Naik Transjakarta, KRL dan MRT

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |00:03 WIB
Simak! Cara ke Monas Naik Transjakarta, KRL dan MRT
Monumen Nasional ikon pariwisata Kota Jakarta (Foto: MPI/Dede Kurnaiawan)
A
A
A

MONUMEN Nasional atau Monas tak pernah sepi pengunjung, terutama di akhir pekan. Mengunjungi Monas sendiri bisa dengan berbagai cara, antara lain menumpangi transportasi umum seperti Transjakarta, KRL, hingga MRT.

Terkadang, menaiki Transjakarta, KRL, serta MRT cukup membingungkan bagi yang belum terbiasa. Agar tidak tersasar, perhatikan terlebih dahulu cara ke Monas dengan tiga moda transportasi tersebut berikut ini.

Cara ke Monas naik Transjakarta

Tamasya ke Monas menaiki transjakarta tidak perlu bingung soal rute. Ada beberapa bus yang melayani perjalanan menuju Halte Monas.

1. Koridor 1 yaitu Kota - Blok M

2. Koridor 1A yaitu Pantai Maju - Balai Kota

3. Koridor 6A yaitu Ragunan - Monas Via Kuninga

4. Koridor 6B yaitu Ragunan - Monas Via Semanggi

Monas

Monas (Foto: MPI)

5. Koridor 9B yaitu Pinang Ranti - Kota.

Setelah sampai di Halte Monas, Anda hanya perlu berjalan kaki sejauh 400 meter untuk tiba di depan gerbang Monas.

Cara ke Monas naik KRL

Selanjutnya, pilihan lain untuk sampai ke Monas adalah dengan menumpangi KRL. Bagaimana caranya?

1. Jika Anda dari Stasiun Bogor, naik KRL menuju Stasiun Jakarta Kota dan kemudian turun di stasiun Gondangdia.

2. Apabila naik dari Stasiun Bekasi, ambil kertea menuju Stasiun Manggarai, lalu perjalanan dilanjutkan dengan kereta tujuan Stasiun Jakarta Kota. Kemudian, Anda cukup berhenti di Gondangdia.

