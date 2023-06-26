Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Begini Cara ke National Stadium Naik MRT, Lokasi Konser Coldplay di Singapura

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |21:03 WIB
Begini Cara ke National Stadium Naik MRT, Lokasi Konser Coldplay di Singapura
National Stadium Singapore, venue konser Coldplay (Foto: Instagram/@darmayanty)
A
A
A

KONSER Coldplay di Singapura yang digelar selama enam hari tentu saja bukan hanya bakal didatangi oleh penduduk setempat.

Melainkan, warga Indonesia pun banyak yang antusias bahkan sudah mengantongi tiket konser band asal Inggris tersebut.

Rencananya, pada bulan Januari 2024 mendatang, Coldplay akan menghibur para penggemar di National Stadium. Salah satu cara untuk menggapai lokasi itu, ada moda transportasi modern berupa MRT.

Mungkin bagi Anda yang sudah sering wara-wiri Singapura membaca rute MRT bukanlah hal mudah. Tapi, jika Anda belum terbiasa, sebaiknya perhatikan dulu cara ke National Stadium naik MRT berikut ini.

Pergi ke Terminal 3 Bandara Internasional Changi Singapura

Apabila Anda berada di Bandara Internasional Changi, langkah pertama menuju National Stadium adalah menuju ke Terminal 3 untuk naik MRT.

Infografis Konser Coldplay di Singapura

Tapi sebelum itu, pastikan Anda memiliki kartu aksesnya terlebih dahulu, bisa berupa tourist pass atau EZlink.

Jika belum memilikinya, Anda bisa membeli kartu tersebut di bagian ticket office yang berada persis di sebelah tap in gate, Perlu diingat, saat ini single trip ticket sudah tidak ada.

Cara ke National Stadium Naik MRT

Ketika Anda telah berhasil tap in dan masuk, silahkan tunggu MRT East West Line yang menuju arah Pasir Ris. Kemudian, Anda bisa turun di Tanah Merah dan berganti East West Line arah Tuas Link.

Lalu, turun lah ketika sampai di Paya Lebar, kemudian pindah MRT Circle Line menuju arah Marina Bay. Baru setelah itu, Anda bisa turun di National Stadium.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/301/3077549/tips_menyenangkan_makan_di_luar_bersama_anak_saat_liburan-JplR_large.jpg
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/549/3042021/ilustrasi-xPqr_large.jpg
5 Trik Jitu Pelesiran ke Destinasi Impian dengan Budget Pas-pasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/549/3032253/ilustrasi-krth_large.JPG
7 Etika Berkunjung ke Pantai Telanjang bagi yang Baru Pertama Kali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement