Begini Cara ke National Stadium Naik MRT, Lokasi Konser Coldplay di Singapura

KONSER Coldplay di Singapura yang digelar selama enam hari tentu saja bukan hanya bakal didatangi oleh penduduk setempat.

Melainkan, warga Indonesia pun banyak yang antusias bahkan sudah mengantongi tiket konser band asal Inggris tersebut.

Rencananya, pada bulan Januari 2024 mendatang, Coldplay akan menghibur para penggemar di National Stadium. Salah satu cara untuk menggapai lokasi itu, ada moda transportasi modern berupa MRT.

Mungkin bagi Anda yang sudah sering wara-wiri Singapura membaca rute MRT bukanlah hal mudah. Tapi, jika Anda belum terbiasa, sebaiknya perhatikan dulu cara ke National Stadium naik MRT berikut ini.

Pergi ke Terminal 3 Bandara Internasional Changi Singapura

Apabila Anda berada di Bandara Internasional Changi, langkah pertama menuju National Stadium adalah menuju ke Terminal 3 untuk naik MRT.

Tapi sebelum itu, pastikan Anda memiliki kartu aksesnya terlebih dahulu, bisa berupa tourist pass atau EZlink.

Jika belum memilikinya, Anda bisa membeli kartu tersebut di bagian ticket office yang berada persis di sebelah tap in gate, Perlu diingat, saat ini single trip ticket sudah tidak ada.

Cara ke National Stadium Naik MRT

Ketika Anda telah berhasil tap in dan masuk, silahkan tunggu MRT East West Line yang menuju arah Pasir Ris. Kemudian, Anda bisa turun di Tanah Merah dan berganti East West Line arah Tuas Link.

Lalu, turun lah ketika sampai di Paya Lebar, kemudian pindah MRT Circle Line menuju arah Marina Bay. Baru setelah itu, Anda bisa turun di National Stadium.