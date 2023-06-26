Jelang 50 Tahun, Ini 5 Tes Kesehatan yang Perlu Anda Ikuti!

MENJELANG 50 tahun merupakan umur yang sudah sangat matang, dan tonggak sejarah dalam kehidupan seseorang. Terutama soal aspek kesehatan, mengingat ini artinya Anda sudah memasuki masa pre-lansia alias lanjut usia.

Itulah kenapa, sangat penting bagi orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Tujuannya? Supaya bisa meningkatkan kualitas hidup tentunya.

Dalam melakukan medical check-up, ada beberapa tes kesehatan yang menurut dokter merupakan bentuk tes atau pemeriksaan kesehatan yang sebaiknya dilakukan, diambil oleh orang-orang dengan usia kepala 5 dikutip dari Times of India.

1. Skrining gula darah: Disampaikan, Dr. Janakiram Bobbillapati, Kepala Mikrobiologi di TRUSTlab Diagnostics, setiap orang yang berusia di atas 45 tahun nyatanya sudah harus memeriksakan gula darah atau glukosanya.

Dokter umumnya akan meminta untuk melakukan tes ini jika Anda punya gejala gula darah tinggi seperti penurunan berat badan yang tidak diinginkan, penyembuhan lambat, atau rasa haus yang tidak biasa.

2. Tes profil lipid atau lolesterol: Tes kolesterol lengkap mengukur empat jenis lipid, atau lemak, dalam darah. Tes yang bertujuan, untuk mengetahui jumlah total kolesterol dalam darah, kolesterol low-density lipoprotein (LDL), kolesterol high-density (HDL), dan trigliserida. Dari jumlah tersebut, LDL dianggap sebagai kolesterol jahat, terlalu banyak yang meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan aterosklerosis.

BACA JUGA:

3. Skrining tekanan darah: Hipertensi, diungkap dr. Bobbillapati bisa sangat berbahaya bagi pria dewasa di atas 50 tahun, karena meningkatkan risiko penyakit arteri koroner yang dapat menyebabkan episode yang mengancam jiwa seperti serangan jantung. serangan dan stroke, dan penyakit ginjal.

BACA JUGA: