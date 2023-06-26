Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gio, Fani dan Yulita Masterchef Kolaborasi dengan MNC Peduli dan Star Media Nusantara Dukung Pencegahan Stunting, Yuk Ikutan Donasi

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |20:44 WIB
Gio, Fani dan Yulita Masterchef Kolaborasi dengan MNC Peduli dan Star Media Nusantara Dukung Pencegahan Stunting, Yuk Ikutan Donasi
MNC Peduli Dukung Pencegahan Stunting (Foto: MNC Media)
A
A
A

Jakarta - MNC Peduli bersama Star Media Nusantara dan para Masterchef yaitu Gio, Fani, dan Yulita mengajak masyarakat luas untuk berkontribusi dalam pencegahan stunting dengan berdonasi paket makanan sehat untuk Ibu hamil dan balita di wilayah Petojo Utara.

Program Peduli Stunting ini dilaksanakan pada periode 23 Juni – 3 Juli 2023, bagi kalian yang ingin berkontribusi dengan berdonasi melalui : 

- Website MNC Peduli pada link berikut https://bit.ly/MNCPeduliStunting

- Melalui transfer ke rekening a/n Yayasan Jalinan Kasih sebagai berikut:

MNC Bank          : 100-01-00000-9851-5

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/481/3142372/menkes-bV0j_large.jpg
Angka Stunting Ditargetkan Turun ke 14,2%, Menkes: Tidak Mudah tapi Menantang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/483/3133828/stunting_jakarta-P5Bw_large.jpg
Stunting di Jakarta Capai 17,6 Persen, Pejuang Bravo Lima Jakarta Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/481/3084221/susu_kental_manis-MZ8C_large.jpg
Awas, Susu Kental Manis Berisiko Sebabkan Stunting pada Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/27/483/3079447/kang_emil_soal_program_asi_ayu_tingting_rambutnya_tidak_keriting_memberantas_stunting_itu_penting-hRCW_large.jpg
Kang Emil soal Program ASI: Ayu TingTing Rambutnya Tidak Keriting, Memberantas Stunting Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/481/3077808/wihaji-sBux_large.jpg
Kepala BKKBN Bakal Fokus Benahi Stunting, Sambut Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/481/3072003/edukasi_gizi-sjoq_large.jpg
RSUI Edukasi Gizi Masyarakat Baduy, Cegah Stunting, Anemia dan Kecacingan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement