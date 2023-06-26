Gio, Fani dan Yulita Masterchef Kolaborasi dengan MNC Peduli dan Star Media Nusantara Dukung Pencegahan Stunting, Yuk Ikutan Donasi

Jakarta - MNC Peduli bersama Star Media Nusantara dan para Masterchef yaitu Gio, Fani, dan Yulita mengajak masyarakat luas untuk berkontribusi dalam pencegahan stunting dengan berdonasi paket makanan sehat untuk Ibu hamil dan balita di wilayah Petojo Utara.

Program Peduli Stunting ini dilaksanakan pada periode 23 Juni – 3 Juli 2023, bagi kalian yang ingin berkontribusi dengan berdonasi melalui :

- Website MNC Peduli pada link berikut https://bit.ly/MNCPeduliStunting

- Melalui transfer ke rekening a/n Yayasan Jalinan Kasih sebagai berikut:

MNC Bank : 100-01-00000-9851-5