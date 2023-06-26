27 Tempat Wisata Hits di Solo, Cocok untuk Tamasya Bareng Keluarga

KOTA Surakarta atau Solo di Jawa Tengah memiliki banyak destinasi wisata menarik dan hits. Khususnya bagi Anda yang ingin tamasya bersama keluarga, khususnya saat liburan sekolah.

Penasaran di mana saja? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini 27 wisata hits di Solo yang bisa menjadi rekomendasi Anda untuk mengisi masa-masa liburan.

1. Keraton Kasunanan Surakarta

Pertama adalah Keraton Kasunanan Surakarta, berlokasi di Jalan Sidikoro. Jam operasioanlnya mulai pukul 09.00 sampai 15.00 WIB yang mana struktur kerajaannya hingga sekarang masih berjalan.

Kompleks keraton dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain Alun-Alun Kidul dan Lor, Kemandungan Kidul dan Lor, Siti Hinggil Kidul dan Lor, Sri Manganti Kidul dan Lor, Kamagangan, Kedaton, dan Sasana Sumewa.

Keraton Kasunanan Surakarta

2. Geopark Batu Seribu

Geopark Batu Seribu menjadi salah satu wisata yang hits saat ini di Solo. Hal ini karena destinasi satu ini memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Bagi Anda yang ingin mengunjunginya, khususnya saat liburan sekolah bisa datang ke Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

3. Pasar Gede

Tak lengkap rasanya jika ke Solo tidak mengunjungi Pasar Gede, berlokasi di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Sudiroprajan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Di sini Anda akan mendapatkan berbagai macam oleh-oleh khas Solo dan Jawa, dikenal dengan kerupuk olahannya misalnya.

Pasar Gede Kota Solo

4. Parang Ijo

Parang Ijo berlokasi di Munggur Raya, Munggur, Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tempat wisata hits ini adalah nama sebuah air terjun yang mempunyai pemandangan menarik .

5. Bukit Sekipan

Berlokasi d Jalan Sekipan, Kramat, Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bersama keluarga, khususnya momen liburan sekolah. Terdapat pula kolam renang dengan fasilitas perosotan yang menjamin kesenangan anak-anak.

Bukit Sekipan

6. The Heritage Palace Solo

Bagi Anda pecinta wisata masa lalu, bisa berkunjung ke The Heritage Palace Solo. Lokasinya ada di Jalan Permata Raya Dukuh Tegalmulyo, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tempat ini mulanya pabrik gula peninggalan Belkamu dari tahun 1892 yang direvitalisasi.

7. Gardu Pandang Bukit Batur Suroteleng

Gardu Pandang Bukit Batur Suroteleng berlokasi di Dusun Suroteleng, Desa Samiran, Kecamatan Selo , Boyolali, Jawa Tengah. Anda dapat melihat keindahan dari Gunung Merbabu dan Gunung Sindoro sekaligus.

8. Candi Ceto

Lalu Candi Ceto berlokasi di Cetho, Gumeng, Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sekilas memang mirip dengan Pura Lempuyangan yang berada di Bali, Sehingga Anda bisa berswafoto mencari spot-spot terbaik agar hasil jepretan Anda jadi lebih menarik.

9. Kampung Wisata Budaya Baluwarti

Kampung Wisata Budaya Baluwarti masih terletak di area Keraton Kasunanan Surakarta. Yang menjadi daya tarik dari kampung wisata ini yaitu pada budaya keraton masih kental.

10. Kampung Batik Kauman

Lokasi Kampung Batik Kauman masih di sekitar area jalan Slamet Riyadi, merupakan pusat batik tertua di Kota Solo, Jawa Tengah. Menariknya, motif batik Kauman ada di sini merepresentasikan motif yang dikenakan di Keraton Kasunanan.

11. Gamelan Lokananta

Sejumlah wisata berbasis horor dan penuh misteri juga masih jadi daya tarik di Solo. Salah satunya Gamelan Lokananta merupakan tempat wisata berbasis budaya di Solo. Bahkan hingga kini masih dirawat dengan sangat baik, karena tempat ini merupakan studio musik tertua di Indonesia sejak 29 Oktober 1956.

Di studio kuno ini menyimpan berbagai barang kuno, khususnya gamelan Lokananta. Akan tetapi dibalik melegendanya alat musik satu ini, terdapat cerita mistis yang dapat membuat bulu kuduk merinding.