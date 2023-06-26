Jelajah Kota Tertua di Indonesia, Ini 20 Tempat Wisata di Palembang dan Sekitarnya 2023!

PALEMBANG merupakan kota tertua di Indonesia yang sudah berusia lebih 1.341 tahun. Sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya pada zaman dulu, Palembang tentu saja punya banyak keunikan dan tempat wisata.

Menghabiskan liburan di Pelembang sangat mengasyikkan karena ada banyak objek wisata yang bisa dijelajahi di sekitar Ibu Kota Sumatera Selatan ini mulai dari situs sejarah, wisata alam, kuliner hingga kekinian.

Berikut 20 tempat wisata di Palembang dan sekitarnya yang wajib dikunjungi, dirangkum dari berbagai sumber:

1. Benteng Kuto Besak

Benteng yang satu ini menjadi museum bersejarah yang lokasinya di tepian sungai musi sehingga tentunya Anda akan puas memandangi panorama Jembatan Ampera, jembatan khas kota palembang. Tentu menjadi spot foto terbaik dan cocok menjadi tempat untuk bersantai.

Tarik tambang di halaman Benteng Kuto Besak Palembang (Antara)

2. Palembang Bird Park

Meskipun namanya bird park, Anda tetap bisa menjumpai satwa lainnya, seperti kura-kura, iguana, kangguru, rusa, kera, ikan dan juga beragam hewan lainnya. Palembang Bird Park ini bisa jadi salah satu pilihan wisata edukasi yang cukup terjangkau serta tentunya menyenangkan untuk anak-anak.

3. Museum Sultan Mahmud Badaruddin II

Museum ini menyimpan berbagai peninggalan kesultanan kerajaan palembang, mulai dari benda arkeolog, etnigrafi, keramik dan masih banyak benda lainnya. Lokasi bangunannya pun strategis, menghadap ke sungai musi.

4. Goa Putri

Goa tua yang diperkirakan telah berumur 350 tahun ini memiliki panjang sekitar 150 meter. Nantinya di sana Anda akan menemukan sebuah Batu Putri yang konon diyakini sebagai jelmaan dari Putri Balian yang berasal dari sumpah Si Pahit Lidah.

5. Gunung Dempo

Palembang juga memiliki wisata alam yang lengkap, salah satunya gunung. Gunung Dempo berada di ketinggian sekitar 3.259 mdpl dan tentunya dikelilingi hamparan kebuh teh yang luas. Gunung ini menjadi salah satu tempat wisata andalan bagi wisatawan yang mencari tempat sejuk.

Asmaul Husna jadi penunjuk jalur pendakian Gunung Dempo. (YouTube Fiersa Besari)

6. Kampung Ampat

Kampung ini terbilang unik lantaran penduduknya yang berasal dari suku jawa. Bahkan masyarakat sekitar kerap menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari harinya. Usai menikmati keindahan Gunung Dempo, berkunjunglah kesini untuk menyapa penduduk setempat.

7. Danau Ranau

Danau ini memiliki luas kurang lebih 125.9 kilometer persegi serta memiliki kedalaman mencapai 174 meter hingga 229 meter. Lokasinya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan mampu memanjakan mata. Tentu Anda betah berlama-lama berada di sini.

8. Taman Hutan Wisata Punti Kayu

Hutan dengan luas kurang lebih 50 ha ini dilengkapi dengan beragam fasilitas yang akan memanjakan para wisatawan. Anda bisa melihat kebun binatang, penangkaran buaya serta melihat atraksi gajah.