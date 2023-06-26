10 Hotel Dekat National Stadium, Venue Konser Coldplay di Singapura

PARA penggemar Coldplay yang memilih menonton konser Chris Martin dan kawan-kawan di Singapura, mungkin sangat antusias menunggu tanggal digelarnya konser bertajuk 'Music Of The Spheres World Tour' ini.

Jika tiket konser sudah di tangan, tapi masih bingung akan bermalam di mana, jangan khawatir. Ada banyak pilihan hotel dengan lokasi strategis, dekat dengan venue konsernya. Berikut Okezone rangkumkan 10 hotel dekat National Stadium Singapura.

1. V Hotel Lavender

Terletak sejauh 1,5 km dari National Stadium, hotel ini bisa jadi pilihan yang tepat untuk menginap. Dibanderol dengan harga menginap mulai Rp2.090.000 hotel Lavender dibangun di kawasan yang strategis.

Selain dengan dengan venue konser, hotel ini juga memudahkan tamunya untuk menjangkau transportasi umum seperti Bugis MRT Station. Hotel bintang 4 ini memiliki berbagai pilihan kamar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan budgetmu.

2. Hotel Boss

Hotel Boss memiliki harga yang sedikit lebih murah, dibandingkan dengan V hotel, Rp.1.773.000 Tak hanya dekat dengan National Stadium, tetapi juga pusat transportasi, toko dan hadiah, dan juga hiburan malam.

Selain memberikan fasilitas lengkap, beberapa kamar-kamar di hotel ini memberikan pemandangan malam berupa city lights yang memberikan pengalaman perjalanan konsermu semakin berkesan.

Ilustrasi Hotel (Foto: iStock)

3. Yaju Hotel

Lokasinya lebih dekat dibandingkan kedua hotel di atas, yaitu hanya 639 meter saja yang terletak di kawasan Geylang.

Kamarnya memiliki fasilitas berupa AC, Wifi, dan juga lift. Harga menginap per malam di hotel ini dimulai dari Rp1.417.000 dan terletak dekat dengan Kallang MRT Station, jadi untuk kamu yang ingin jalan-jalan mengelilingi Singapura dapat dijangkau dari stasiun MRT satu ini.

4. Hotel 81 Premier Hollywood

Masih ada di kawasan Geylang, hotel ini hanya berjarak 645 meter saja! Harga permalam di hotel ini dimulai dari Rp1.161.189 untuk superior twin dengan fasilitas ruangan seperti Tv, air minuman kemasan, pembuat kopi atau teh, televisi, dan brankas dalam kamar.

5. Hotel Princess 81

Hotel ini terletak 874 meter dari venue konser Coldplay. Harga kamarnya dimulai dari Rp1.161.000 dan sudah dilengkapi dengan bathtub. Fitur kamarnya dilengkapi dengan mesin pembuat kopi dan teh, serta pendingin ruangan.