7 Destinasi Wisata Premium di Uni Emirat Arab, Cocok Dijelajahi saat Libur Panjang Idul Adha

MASA liburan Idul Adha sudah semakin dekat. Rasanya sayang jika momen ini dilewatkan begitu saja, tanpa kumpul bersama keluarga atau menghabiskan waktu di tempat wisata menarik.

Jika punya budget berlebih dan berniat untuk mengajak keluarga ataupun melakukan solo trip untuk mengisi libur Idul Adha, Uni Emirat Arab bisa jadi tempat yang harus dipertimbangkan.

Banyak hal menakjubkan yang bisa ditemukan di negara federasi tujuh emirat yang kaya akan minyak buminya ini.

Berikut daftar destinasi premium yang cocok untuk dikunjungi di libur Idul Adha tahun ini dikutip dari Khaleej Times;

1. Pulau Sir Bani Yas, Abu Dhabi

Spot yang satu ini belum banyak dijelajahi oleh wisatawan. Lanskap menawan lengkap dengan satwa liar akan memberikan pengunjung pengalaman mendebarkan.

Pulau Sir Bani Yas (Foto: Roberto Cravallo)

Pengunjung bahkan bisa menjelajahi Wildlife Park, suaka margasatwa yang luasnya lebih dari separuh Pulau Sir Bani Yas, dan tentunya didampingi oleh pemandu berpengalaman.

Hewan-hewan yang ada di sini, seperti oryx Arab, kijang, jerapah, hyena, dan cheetah dibiarkan berkeliaran bebas.

Di sini juga ada hotel butik bintang lima, dan villa mewah yang bisa jadi alternatif penginapan pengunjung dengan harga Dh9.000 atau sekitar Rp37 juta untuk dua malam.

2. Atlantis The Royal

Atlantis The Royal merupakan arsitektur terbaru di Dubai dengan konsep yang sangat mewah. Bangunan yang menawarkan suite impian dengan teras luas, serta kolam renang pribadi tanpa batas yang menghadap tepat ke Laut Arab.

Harga sewa per kamar untuk dua malam mulai dari Dh10.364 atau sekira Rp42 juta untuk dua pengunjung dewasa.

Atlantis The Royal (Foto: Travel)

3. Naik helikopter

Pengunjung bisa merasakan pengalaman eksklusif di atas landmark Dubai yang ikonik, Burj Khalifa. Tidak hanya itu, suguhan pemandangan Palm Jumeirah dari ketinggian tentu juga menjadi hal luar biasa.

Untuk bisa merasakan sensasi naik helikopter di atas bangunan ikonik Dubai, pengunjung harus merogoh kocek Dh675 atau sekira Rp2,7 juta per orang untuk minimum penerbangan 12 menit. Disediakan juga penerbangan selama 40 menit untuk lima orang seharga Dh10.000 atau Rp41 juta.