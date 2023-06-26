Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kocak! 5 Oleh-Oleh Khas Solo dengan Nama Unik Menggelitik

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |18:00 WIB
Kocak! 5 Oleh-Oleh Khas Solo dengan Nama Unik Menggelitik
Roti kecik. (Foto: Panduanwisatayogyakarta)
KOTA Surakarta atau Solo, Jawa Tengah banyak dikunjungi wisatawan untuk liburan. Terdapat sejumlah destinasi wisata menarik yang patut dikunjungi, serta jangan lupa untuk membawa oleh-olehnya.

Nah, ada banyak varian oleh-oleh khas Solo yang bisa Anda borong. Selain enak nama-namanya juga terbilang unik loh, berikut lima diantaranya:

1. Kerupuk Karak

Ternyata sisa nasi yang tidak termakan, juga bisa diubah menjadi camilan yang nikmat seperti kerupuk karak. Kerupuk ini terbuat dari nasi yang sudah dibumbui, lalu ditumbuk hingga tipis dan dijemur sebelum akhirnya digoreng.

Teksturnya renyah dengan rasa gurih yang khas, membuat kerupuk ini sangat nikmat menjadi teman menikmati berbagai hidangan. Jangan lupa saat jalan-jalan ke Solo membeli kerupuk karak untuk dijadikan oleh-oleh.

2. Intip Solo

Selanjutnya adalah intip Solo, di mana 'intip' dalam bahasa Jawa adalah kerak nasi. Di Solo sendiri intip merupakan makanan khas yang cocok dijadikan oleh-oleh. Salah satu ciri khasnya, yaitu taburan gula Jawa cair di atas gorengan intip.

Intip Solo dibandrol harga dengan kisaran Rp10 ribu tergantung dari besar atau kecil bulatan.

3. Mata Maling

Jika membaca namanya, memang agak terdengar absurd. Tapi jangan salah, mata maling ini merupakan camilan khas Solo, terbuat dari kulit melinjo. Kuliner tersebut termasuk jenis keripik yang dibuat dari kulit melinjo bagian luar yang lembut.

Sebelum dijadikan mata maling, kulit-kulit melinjo ini diberi bumbu dan dimasak hingga memiliki tekstur renyah dengan rasa pedas manis yang gurih. Oleh-oleh khas Solo tersebut cocok untuk dijadikan camilan.

Halaman:
1 2
      
