Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf: Pemalakan Turis di Bali Berdampak Buruk terhadap Citra Pariwisata Indonesia

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |21:23 WIB
Kemenparekraf: Pemalakan Turis di Bali Berdampak Buruk terhadap Citra Pariwisata Indonesia
Potongan video sopir taksi saat memalak turis di Bali. (Istimewa)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyayangkan terjadinya kasus pemalakan turis Singapura oleh sopir taksi di kawasan Cangu, Kuta Utara, Bali yang sempat viral beberapa hari lalu.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Nia Niscaya mengatakan bahwa kejadian tersebut dapat mencoreng nama baik Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara.

 BACA JUGA:

"Kami tentunya sangat menyesalkan, munculnya kembali aksi pemerasan atau pemalakan kepada wisman oleh oknum di Bali dan viral di media sosial. Kejadian ini dikhawatirkan, tentunya akan berdampak citra buruk terhadap pariwisata Indonesia khususnya Bali," katanya dalam Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual, Senin (26/06/2023).

 

Nia bilang, dengan kejadian ini sangat tidak sesuai dan mencerminkan keramahtamahan serta prinsip-prinsip pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan pariwisata di Indonesia, terlebi Bali yang mana menjadi pintu masuk bagi wisman.

BACA JUGA:

Liburan Sekolah, 6 Tempat Wisata di Bali yang Pas buat Wisata Bareng Anak 

Nia mengatakan, Bali adalah main tourist attraction atau destinasi yang gencar mempromosikan sebagai destinasi pariwisata berkualitas, berkelanjutan yang aman dan nyaman bagi turis di seluruh dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement