Kemenparekraf: Pemalakan Turis di Bali Berdampak Buruk terhadap Citra Pariwisata Indonesia

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyayangkan terjadinya kasus pemalakan turis Singapura oleh sopir taksi di kawasan Cangu, Kuta Utara, Bali yang sempat viral beberapa hari lalu.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Nia Niscaya mengatakan bahwa kejadian tersebut dapat mencoreng nama baik Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara.

"Kami tentunya sangat menyesalkan, munculnya kembali aksi pemerasan atau pemalakan kepada wisman oleh oknum di Bali dan viral di media sosial. Kejadian ini dikhawatirkan, tentunya akan berdampak citra buruk terhadap pariwisata Indonesia khususnya Bali," katanya dalam Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual, Senin (26/06/2023).

Nia bilang, dengan kejadian ini sangat tidak sesuai dan mencerminkan keramahtamahan serta prinsip-prinsip pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan pariwisata di Indonesia, terlebi Bali yang mana menjadi pintu masuk bagi wisman.

Nia mengatakan, Bali adalah main tourist attraction atau destinasi yang gencar mempromosikan sebagai destinasi pariwisata berkualitas, berkelanjutan yang aman dan nyaman bagi turis di seluruh dunia.