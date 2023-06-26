Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pulau Wisata Ini Larang Turis Gunakan Ponsel, Biar Fokus Nikmati Keindahan Alam!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |17:00 WIB
Pulau Wisata Ini Larang Turis Gunakan Ponsel, Biar Fokus Nikmati Keindahan Alam!
Pulau Ulko-Tammio di Finlandia. (Foto: Visit Kotka-Hamina)
A
A
A

ZAMAN sekarang orang sangat sulit hidup tanpa gadget atau ponsel. Apapun aktivitas dilakukan termasuk makan sekalipun, tetap tangan pasti akan mengecek handphone. Begitu juga saat liburan, seakan sulit untuk mempostingnya di media sosial.

Pulau Ulko-Tammio salah satu destinasi wisata cantik di Finlandia membuat aturan khusus di mana pengunjung tidak menggunakan ponsel agar fokus menikmati keindahan alam.

Ulko-Tammio yang terletak di Teluk Timur Finlandia dan kawasan taman nasional negara Nordik itu mengklaim diri sebagai pulau wisata bebas ponsel pertama di dunia.

"Pulau Ulko-Tammio di lepas pantai Hamina akan menjadi zona bebas ponsel selama musim panas ini," kata Mats Selin, seorang ahli pariwisata pulau di Visit Kotka-Hamina seperti dilansir dari CNN, Selasa (27/6/2023).

"Kami ingin mendorong para wisatawan untuk mematikan perangkat pintar mereka dan menikmati pesona alami pulau-pulau ini."

 

Salah satu dari 41 taman nasional di Finlandia, Ulko-Tammio, adalah pulau yang tidak berpenghuni tetapi menjadi rumah bagi berbagai burung dan tanaman langka.

Pengunjung dapat menikmati pemandangan tersebut saat mendaki di jalur alam pulau atau dari menara burung yang ada di sana.

Meskipun partisipasi dalam detoksifikasi digital di Ulko-Tammio bersifat sukarela, namun godaan untuk menggunakan ponsel selalu ada karena pulau ini masih terjangkau oleh jaringan seluler.

